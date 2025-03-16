Французький президент "не виключає" надання додаткових літаків.

Україна може отримати більше французьких винищувачів Mirage 2000. На це натякнув президент Франції Еммануель Макрон в інтервʼю Le Parisien.

Видання зазначає, що нещодавній факт перехоплення російської ракети винищувачем Mirage 2000, який було надано Україні, набув широкого розголосу. На цьому тлі Макрон "не виключає" надання додаткових літаків, у тому числі "третіми країнами, які їх використовують".

Водночас La Dépêche із посиланням на заяву Макрона пише, що Франція також працює над прискоренням постачання певних ракет і безпілотників, "які були визначені українцями як пріоритетні".

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Зброя для України

Видання Corriere della Sera пише, що в України майже закінчилися ракети для систем ППО SAMP/T. Україна просить про додаткові постачання уряди двох країн, але результатів поки що нема.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нестачу цих ракет, заявив, що ракет для систем SAMP/T ніколи не було достатньо:

"Є одна проблема з цією системою або з цими системами - великий дефіцит ракет. І він був постійний. Я не хочу казати, скільки у нас цих ракет, що з ними. Це постійна проблема. Постійна! Але я не хочу, щоби ображались Італія або Франція, бо вони нам дали ці системи, і ракети давали", – сказав глава держави.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що в Україні закінчилися далекобійні ракети ATACMS.

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