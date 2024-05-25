Окрім дронів-камікадзе Україна вже має дрони-ЗРК та дрони-РСЗВ.

Україна вже знищила третину бойового потенціалу Чорноморського флоту РФ та продовжує вдосконалювати свої технології морських безпілотників. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов

"Ця техніка працює, вона дає результат. Люди дають результат, які працюють на цій техніці. Третина вже знищеного, не ураженого, а можна казати знищеного бойового потенціалу Чорноморського флоту – це максимально пристойний показник", – розповів він.

Глава ГУР додав, що технології України не стоять на місці і з'являються нові розробки. За його словами, зараз українські інженери пішли шляхом встановлення нових систем озброєнь на роботизовані морські платформи. Зокрема з’явилися морські дрони для боротьби із повітряними цілями, для нанесення ударів по узбережжю, по невеликих надводних цілях.

"Тому з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, таких як Чорне море, Середземне море тощо", - сказав він.

Українські морські дрони: останні новини

Як писав УНІАН, на початку травня стало відомо, що Україна створила морські дрони-ЗРК. Тепер росіянам буде значно складніше боротися з морськими безпілотниками України, оскільки донедавна росіяни активно використовували вертольоти для знищення морських дронів.

Пізніше стало відомо, що морські дрони СБУ "Sea Baby", на які українці збирали кошти через платформу "UNITED24", відтепер оснащені системами "Град" і вже активно "мінусують" окупантів. Зокрема, "Sea Baby" СБУ спільно з ВМСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціям росіян на Кінбурнській косі.

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