До переліку увійшов і крейсер "Москва", який був гордістю Чорноморського флоту РФ.

Від початку повномасштабної війни РФ проти України наші військові знищили чи уразили чимало кораблів Чорноморського флоту РФ, включно з підводним човном. Не маючи власних військових кораблів, українські сили покладаються на безпілотні морські дрони та протикорабельні ракети великої дальності, щоб завдавати ударів по військово-морським силам Росії.

На початку вторгнення в 2022 році російський флот мав близько 80 бойових кораблів, зокрема великі бойові кораблі, десантні судна, підводні човни, патрульні катери і тральщики. Видання Business Insider зібрало хронологію та розповіло, які кораблі РФ і коли уражала Україна.

"Саратов". Березень 2022 року

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Цей корабель під час стоянки в окупованому Бердянську Запорізької області 24 березня 2022 року українські сили потопили балістичною ракетою малої дальності "Точка-У". Відомо, що "Саратов" міг перевозити близько 400 військовослужбовців, а також 20 основних бойових танків або 45 бронемашин.

"Москва". Квітень 2022 року

Чорноморський флот РФ зазнав значного удару, втративши свій флагман, крейсер "Москва". Він був потоплений 14 квітня 2022 року. Це був перший випадок, коли російський флагманський корабель був потоплений ворогом від часів російсько-японської війни на початку 1900-х років.

Зазначається, що початку вторгнення "Москва" забезпечував повітряне прикриття інших російських військових кораблів і допоміг захопити острів Зміїний наприкінці лютого 2022 року. Україна вразила крейсер далекобійними ракетами "Нептун".

"Василій Бех". Червень 2022 року

Російський рятувальний буксир уразили 17 червня 2022 року. Українські військові заявили, що завдали удару і "успішно демілітаризували" його двома протикорабельними ракетами "Гарпун". Ця атака стала першим випадком, коли Україна вразила російське судно протикорабельною зброєю, поставленою Заходом.

"Іван Голубець". Жовтень 2022 року

Російський тральщик "Іван Голубець" був пошкоджений в результаті "масованої атаки" на Севастополь 29 жовтня.

"Оленегорський горняк". Серпень 2023 року

4 серпня 2023 року російський військовий корабель зазнав серйозних пошкоджень після того, як його уразив український морський дрон, оснащений вибухівкою.

"Мінськ". Вересень 2023 року

13 вересня 2023 року було уражено десантний корабель класу "Ропуха" – "Мінськ", який знаходився в сухому доці на технічному обслуговуванні на суднобудівному заводі в окупованому Росією Криму.

"Ростов-на-Дону". Вересень 2023 року

Підводний човен "Ростов-на-Дону" було уражено того ж дня, що і "Мінськ" – 13 вересня. Він "зазнав катастрофічних пошкоджень".

"Аскольд". Листопад 2023 року

Корабель "Аскольд" було уражено 4 листопада під час удару по заводу "Залив". Він навіть не встиг стати частиною Чорноморського флоту РФ.

"Новочеркаськ". Грудень 2023 року

Російський корабель "Новочеркаськ" було уражено неподалік від Феодосії 26 грудня.

"Івановець". Січень 2024 року

Під час нічної операції 31 січня український спецпідрозділ потопив малий військовий корабель "Івановець" шістьма військово-морськими безпілотниками.

"Цезар Куніков". Лютий 2024 року

Корабель "Цезар Куніков" було потоплено 14 лютого. Корабель відправили на дно за допомогою морських безпілотників MAGURA.

"Сергій Котов". Березень 2024 року

Україна намагалася потопити російський корабель "Сергій Котов" не один раз. Українські сили тричі атакували судно вартістю 65 мільйонів доларів – у липні, серпні та вересні 2023 року – до того, як безпілотники успішно потопили його вранці 5 березня 2024 року.

"Ямал" та "Азов". Березень 2024 року

23 березня українські війська атакували кораблі "Ямал" і "Азов", які пройшли ремонт на суднобудівному заводі всього за два роки до цього.

"Іван Хурс". Березень 2024 року

Спочатку Україна заявила про удари по російських військових кораблях "Ямал" і "Азов". Але через два дні українські військові повідомили, що удару було завдано ще по двох кораблях російського флоту, зокрема судну "Іван Хурс". Його було уражено в ніч на 24 березня.

"Костянтин Ольшанський". Березень 2024 року

Великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" також потрапив під масований ракетний удар 26 березня. Відомо, що раніше корабель належав Україні, проте росіяни "привласнили" його, окупувавши Крим у 2014 році.

"Ковровець". Травень 2024

Тральщик "Ковровець" було знищено під час однієї з останніх атак – 19 травня. Цей корабель радянських часів міг виявляти міни на глибині до 500 футів і був озброєний двома 30-мм морськими гарматами АК-230М. На ньому була встановлена радіолокаційна система високої роздільної здатності "Рись".

"Циклон". Травень 2024

Невдовзі після ураження "Ковровця" стало відомо, що під удар потрапити міг і малий ракетний корабель "Циклон". Він став однією з найбільш значних втрат Чорноморського флоту Росії – корабель був останнім російським ракетоносієм, що базувався в окупованому Криму.

"Циклон" увійшов до складу Чорноморського флоту менше року тому, в липні 2023 року. Він був спущений на воду лише за три роки до цього.

Ураження корабля "Циклон"

Під однієї з останніх атак по окупованому Криму Росія втратила корабель – мова про "Циклон". Російські телеграм-канали писали, що що малий ракетний корабель окупантів був уражений ракетами ATACMS.

Його поразку днями офіційно підтвердили в Генштабі ЗСУ. Проте там не називали, якою саме зброєю було уражено російське судно.

Примітно, що за весь час перебування в строю цей корабель не випустив жодної ракети. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив, що "Циклон" фактично був "недоробленим".

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