До 2027 року росіяни планують мати аж 56 дивізіонів ЗРК С-400.

Росія планує до 2027 року в рамках поточної держпрограми по озброєнням закупити понад 1000 далекобійних зенітних ракет 40Н6 до зенітно-ракетних комплексів С-400. Ці ракети вже стоять на озброєнні існуючих, або будуть поставлені в новостворені зенітно-ракетні дивізіони ППО в складі ВКС РФ.

Як повідомляє Defense Express, у липні 2023 року стало відомо про завершення "спільних держвипробувань" згаданої вище зенітної ракети 40Н6. До 2027 року росіяни планують мати аж 56 дивізіонів ЗРК С-400.

"Йдеться про особливо небезпечну зброю ворога, яка спрямована в першу чергу на звуження можливостей для маневру нашої тактичної авіації. І схоже, що саме цю "зв’язку", тобто ракети 40Н6 на С-400 мав на увазі Головнокомандувач ЗСУ Залужний в своїй публікації для The Economist, коли акцентував зокрема на тому, що російські засоби ППО можуть "перекривати" повітряний простір аж до Дніпра, що в свою чергу звужує потенційні можливості по майбутньому використанню F-16", - пише видання.

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40Н6 - характеристики

За словами окупантів, 40Н6 може бити по аеродинамічним цілям на дальність до 380 кілометрів, по балістичним цілям – на 15 кілометрів, мінімальна дальність стрільби складає 5 кілометрів. Стартова маса цієї ракети – 1,8 тонн, довжина фюзеляжу – 7,8 метрів, будова – двоступенева, заявлена швидкість польоту – до 4300 км/год.

Для наведення 40Н6 нібито має комбіновану систему наведення, із активним та напівактивним наведенням, але без деталізації. Головка самонаведення ракети може працювати у напівактивному на середній ділянці польоту, приймаючи відбитий сигнал, а вже на кінцевій ділянці - вмикати активний власний пошук.

Росіяни також стверджують, що вони "навчили" літак радіолокаційного дозору А-50У наводити на повітряні цілі саме ракети 40Н6 від С-400. Цілком можливо, що в цьому випадку наведення відбувається за наступним алгоритмом – А-50 виявляє район цілі, а провести захоплення цілі 40Н6 має сама.

"Наведені вище характеристики наочно демонструють рівень загрози від далекобійних зенітних ракет до рашистських С-400. І для протидії цій загрозі Силам оборони України потрібні принципово нові засоби ураження, які в нас поки що відсутні", - пише видання.

40Н6 - що відомо ще про цю ракету

Як повідомляв УНІАН, раніше українські військові та дослідники виявили іноземну плату виявили у новій російській ракеті 40Н6 дальністю 380-400 км, яка використовується в комплексах "С-400".

"Залишки знайшли на Запорізькому напрямку. Наші експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російських озброєнь. Ми передаємо дані партнерам, щоб вживати заходів та унеможливлювати постачання цих компонентів у РФ. Це постійна робота", – зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

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