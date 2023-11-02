Українські військові та дослідники продовжують виявляти іноземні деталі в російській зброї. Напередодні іноземну плату виявили у новій російській ракеті 40Н6 дальністю 380-400 км, яка використовується в комплексах "С-400".
"Залишки знайшли на Запорізькому напрямку. Наші експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російських озброєнь. Ми передаємо дані партнерам, щоб вживати заходів та унеможливлювати постачання цих компонентів у РФ. Це постійна робота", – зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
Єрмак також наголосив, що Україна інтенсивно працює з партнерами, аби запобігти постачання компонтентів для зброї країні-агресору. Зокрема, Група Макфола-Єрмака постійно звертає увагу на факти наявності іноземних компонентів в російських озброєннях, а також на методи обходу санкцій, які використовує Росія. Також напередодні відбулася зустріч Генерального прокурора Андрія Костіна та команди з помічником Генерального прокурора США Меттом Олсеном та іншими урядовцями, обговорювали посилення співпраці щодо боротьби з незаконним постачанням товарів подвійного призначення до Росії.
"Формула нашої роботи цілком послідовна. Ми виявляємо компоненти, звертаємо увагу партнерів, вони шукають інструменти, як протидіяти схемам постачання підсанкційних товарів до РФ, а також посилюють санкції. Один з прикладів – це справа проти громадян США та Канади російського походження, які займалися контрабандою електроніки, яка виявлялася у російській зброї", – зазначив він.
Експорт технологій до РФ - останні новини
В жовтні у Сполучених Штатах Америки заарештували трьох осіб, які незаконно купували і відправляли до Росії електронні компоненти. Частина з цих товарів використовувалася окупаційними військами РФ у війні проти України.
А на початку вересня на Кіпрі заарештували росіянина, якого так само звинувачували в контрабанді американської електроніки в РФ. Так, з лютого 2022 року і по серпень 2023 року заарештований відправив електроніки від американських фірм на понад 225 тисяч доларів до Росії.
Розслідувачі проекту The insider, з’ясували, що російська держкорпорація "Ростех" наростила випуск "Кинджалів", і підрядники оборонних підприємств, які випускають ці ракети досі не потрапили під санкції Заходу.