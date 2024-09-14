Нідерланди вже зібрали необхідні компоненти для системи.

Нідерланди планували спільно зі ще однією країною поставити Україні додатковий ЗРК Patriot., проте зараз стало відомо, що від планів довелося відмовитися через те, що один із союзників відмовився від участі в постачанні. Про це пише NLTimes.

Як пише видання, вперше про свій намір поставити Україні систему Patriot Міністерство оборони Нідерландів оголосило наприкінці травня, заявивши, що у Нідерландів уже готові "основні компоненти". Решту компонентів поставлятимуть інші країни.

Через місяць Нідерланди оголосили, що вдалося знайти ще одну країну для співпраці в цій справі. Тоді не повідомлялося, яка саме країна погодилася допомогти.

Відео дня

"Наразі зібрано необхідні компоненти для повної системи Patriot. Нідерланди надають три пускові установки і радар, решту необхідних основних компонентів постачає один із союзників", - заявила тодішній міністр оборони Кайса Оллонгрен.

Однак, пише NLTimes, цього тижня з'ясувалося, що неголландські компоненти не готові.

Міністр оборони Рубен Брекельманс повідомив німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що Нідерланди нещодавно відправили радар і що три пускові установки будуть передані найближчим часом. Але інші країни все ще шукають інші компоненти для завершення системи, сказав Брекельманс, додавши, що зараз тривають переговори з "кількома партнерами".

За інформацією представника Міноборони Нідерландів, відомство "нещодавно" було проінформовано про те, "що раніше згадане зобов'язання одного з союзників не виконується". При цьому міністерство не уточнило, яка саме країна бере участь у цьому.

ЗРК Patriot для України

Раніше президент Володимир Зеленський натякнув, що в України є більше систем Patriot, ніж повідомляється публічно.

Минулого тижня Румунія офіційно затердила рішення про безоплатну передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot. А на початку липня стало відомо, що Україна отримала третій зенітно-ракетний комплекс Patriot від Німеччини.

Вас також можуть зацікавити новини: