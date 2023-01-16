Основне завдання трьох батарей ЗРК — це захист критичної інфраструктури Польщі поблизу з нашим кордоном.

Німеччина почала перекидати системи протиповітряної оборони Patriot в Польщу. Перші солдати висунуться з ФРН вже сьогодні, 16 січня. Вони будуть захищати в тому числі перевалочний пункт для поставок військової та гуманітарної допомоги в Україну.

Такою інформацією поділилося видання Spiegel з посиланням на власні джерела. За даними журналістів, перші солдати, які працюватимуть з Patriot на території Польщі, вже висунулися з Бад-Зюльце, Мекленбург-Передня Померанія. Найближчими днями передислокують усі три ЗРК. Завдання цих систем ППО — захист критичної інфраструктури Польщі поблизу кордону з Україною.

Patriot на території сусідньої країни також прикриватимуть перевалочний пункт, де розвантажується гуманітарна та військова допомога нашій державі. Представники Бундесверу протягом останніх тижнів обстежили територію товарного складу в Замості, куди доставляють вантажі для України. Він розташований в 30 кілометрах від кордону. Згідно з планом ВПС Німеччини, в Польщі будуть дислокуватися 600 солдатів для обслуговування трьох ЗРК.

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Розміщення Patriot в Польщі

Німеччина запропонувала відправити в Польщу свої ЗРК після інциденту з падінням ракети в польському селі Переводів під час масованого обстрілу України російськими окупантами 15 листопада.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував Берліну направити Patriot в Україну. За його словами, це дозволило б захистити повітряний простір відразу двох країн. Як повідомили в Spiegel, в уряді ФРН така заява викликала роздратування, і в результаті Німеччина відмовилася. Однак пізніше вона схвалила передачу батареї Patriot Україні.

Польща офіційно погодилася на розміщення комплексів ППО на своїй території для захисту повітряного простору 21 листопада 2022 року.

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