Німеччина почала перекидати системи протиповітряної оборони Patriot в Польщу. Перші солдати висунуться з ФРН вже сьогодні, 16 січня. Вони будуть захищати в тому числі перевалочний пункт для поставок військової та гуманітарної допомоги в Україну.
Такою інформацією поділилося видання Spiegel з посиланням на власні джерела. За даними журналістів, перші солдати, які працюватимуть з Patriot на території Польщі, вже висунулися з Бад-Зюльце, Мекленбург-Передня Померанія. Найближчими днями передислокують усі три ЗРК. Завдання цих систем ППО — захист критичної інфраструктури Польщі поблизу кордону з Україною.
Patriot на території сусідньої країни також прикриватимуть перевалочний пункт, де розвантажується гуманітарна та військова допомога нашій державі. Представники Бундесверу протягом останніх тижнів обстежили територію товарного складу в Замості, куди доставляють вантажі для України. Він розташований в 30 кілометрах від кордону. Згідно з планом ВПС Німеччини, в Польщі будуть дислокуватися 600 солдатів для обслуговування трьох ЗРК.
Розміщення Patriot в Польщі
Німеччина запропонувала відправити в Польщу свої ЗРК після інциденту з падінням ракети в польському селі Переводів під час масованого обстрілу України російськими окупантами 15 листопада.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував Берліну направити Patriot в Україну. За його словами, це дозволило б захистити повітряний простір відразу двох країн. Як повідомили в Spiegel, в уряді ФРН така заява викликала роздратування, і в результаті Німеччина відмовилася. Однак пізніше вона схвалила передачу батареї Patriot Україні.
Польща офіційно погодилася на розміщення комплексів ППО на своїй території для захисту повітряного простору 21 листопада 2022 року.