Які Samsung оновляться до Android 17: шукайте тут свій смартфон або планшет

Анонс нової прошивки має відбутися найближчими тижнями.

У мережі з'явився повний список пристроїв Samsung, які отримають наступну версію прошивки – One UI 9 0 на базі Android 17. Інформацію про них опублікували на порталі Gizmochina, який регулярно відстежує вихід нових прошивок для пристроїв цього виробника.

Анонс нової оболонки має відбутися 22 липня разом із "розкладачками" Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra і Z Flip 8. Саме вони першими отримають нову One UI "з коробки", а поширення оновлення для інших пристроїв розпочнеться трохи пізніше.

Пристрої Samsung, які отримають One UI 9.0 на базі Android 17:

Смартфони лінійки Galaxy S:

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE.

Складані смартфони:

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Смартфони лінійки Galaxy A:

Galaxy A57, A56, A55, A54

Galaxy A37, A36, A35, A34

Galaxy A27, A26, A25, A24

Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)

Galaxy A07 (4G/5G), A06 5G

Смартфони лінійки Galaxy M:

Galaxy M56, M55, M55s, M54

Galaxy M47

Galaxy M36, M35, M34

Galaxy M17, M17e, M16, M15

Galaxy M07, M06

Смартфони лінійки Galaxy F:

Galaxy F70e

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F36, F34

Galaxy F17, F16, F15

Galaxy F07, F06

Смартфони лінійки Galaxy XCover:

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

Планшети лінійки Galaxy Tab:

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11, Tab A11+

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

У перших рядах на отримання One UI 9.0 будуть флагманські та середньобюджетні пристрої. До кінця 2026 року нову прошивку мають отримати всі підтримувані пристрої, якщо раптом не трапиться якихось непередбачених затримок.

Відео дня

Абсолютно точно оновлення One UI 9.0 не надійде на пристрої Samsung, які у 2026 році вичерпали квоту на оновлення ОС. Серед них – серія Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 та інші популярні моделі.

Вас також можуть зацікавити такі новини: