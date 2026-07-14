Біля Новоросійська українські моряки потопили корабель з вертолітним майданчиком ФСБ Росії

Сторожовий корабель 2-го рангу ліквідовано морським безекіпажним комплексом Sargan-3000.

ВМС ЗС України знищили прикордонний корабель ФСБ РФ "Ізумруд", який у 2018 році брав участь у нападі на кораблі України в Керченській протоці. Про це заявили Військово-морські сили ЗСУ.

"Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці.

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"Відплата неминуча. Далі буде...", - наголошують українські військові.

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ПСКР "Ізумруд" спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Довжина: 62,5 м. Водотоннажність: близько 630-750 тонн. Максимальна швидкість: до 27 вузлів.

Що цьому передувало

25 листопада 2018 року Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеського морського порту до порту Маріуполь.

У командуванні ВМС ЗСУ наголосили: про намір здійснити перехід заздалегідь проінформували російську сторону, що передбачене міжнародними нормами. Однак російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, у результаті чого той був зруйнований.

Також при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси. Шістьох українців було поранено, загалом у полон потрапили 24 військовослужбовців. У вересні 2019 року моряки повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами.

Згодом РФ повернула й захоплені кораблі, які були буквально випотрошені росіянами, які "зняли" навіть плафони, розетки й унітази, а також - деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання.

22 травня 2020 року Україна передала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум з доказовою базою у справі проти Російської Федерації

Влітку 2022 року стало відомо, що Міжнародний арбітраж підтримав Україну у справі про захоплення моряків в Керченській протоці. Йшлося, що арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України.

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