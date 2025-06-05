Нова котушка оптоволокна для дронів важить 3,8 кг.

Китайці створили для російських окупаційних військ котушку з оптичним волокном завдовжки 50 кілометрів.

Про це у своєму Telegram-каналі написав Сергій "Флеш" Бескрестнов, український фахівець у галузі радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Він також опублікував коротке відео, на якому іноземець демонструє нову котушку:

"Китайці зробили для противника котушку оптоволокна довжиною 50 кілометрів. Вага 3,8 кілограма. Китаєць каже "We are done" і щось там тре, мабуть, від радості".

У коментарі УНІАН Бескрестнов зазначив, що незважаючи на важку котушку, оснащений нею безпілотник зможе літати на відстань 50 кілометрів. "Найімовірніше, йтиметься про великий агродрон, який зможе підняти і цю котушку, і бойову частину. Це означає, що обладнаний такою котушкою великий дрон зможе пронести великий запас на низькій висоті, минаючи всі наші засоби РЕБ, і вразити якусь важливу ціль на далекій відстані", - пояснив експерт.

Як Китай допомагає Росії

КНР, офіційно декларуючи нейтралітет у війні Росії проти України, фактично надає Москві суттєву підтримку в економічній, технологічній та військово-промисловій сферах.

За даними ЗМІ, китайські компанії постачають Росії компоненти подвійного призначення, які використовуються у виробництві озброєння. Серед них - двигуни для безпілотників, мікросхеми та обладнання для виробництва зброї.

Нещодавно The Telegraph повідомив, що РФ використовує для збиття українських дронів систему низьковисотної лазерної оборони "Тихий мисливець".

Це одна з найбільш значущих одиниць обладнання, яку Росія отримала від Китаю за час повномасштабної війни проти України.

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