Китайці створили для російських окупаційних військ котушку з оптичним волокном завдовжки 50 кілометрів.

Про це у своєму Telegram-каналі написав Сергій "Флеш" Бескрестнов, український фахівець у галузі радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Він також опублікував коротке відео, на якому іноземець демонструє нову котушку:

"Китайці зробили для противника котушку оптоволокна довжиною 50 кілометрів. Вага 3,8 кілограма. Китаєць каже "We are done" і щось там тре, мабуть, від радості".