Канада і партнери "обмежують ключове джерело фінансування незаконної війни Росії".

Уряд Канади оголосив про зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель, повідомляє Reuters, посилаючись на заяву міністерства фінансів Канади.

Таким чином, Канада стала другим після Великобританії членом G7, яка приєдналася до 18-го пакету санкцій ЄС в частині зниження регульованої вартості російської нафти.

"Подальшим зниженням верхньої межі ціни на російську нафту Канада та її партнери посилюють економічний тиск і обмежують ключове джерело фінансування незаконної війни Росії", - прокоментував рішення офіційної Оттави міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Міністр не уточнив, з якого числа Канада знизить регульовану вартість російської нафти.

Санкції ЄС проти РФ

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз 18 липня схвалив 18-й пакет санкцій проти РФ, який, серед іншого передбачає зниження граничної ціни на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель.

В той же день про своє приєднання до зазначених обмежень оголосила Великобританія. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі наголосив, що, разом з ЄС, Лондон "завдає удару по самому серцю" російського енергетичного сектору.

Водночас, слід зауважити, що "стеля цін" на російську нафту стала динамічною та залежить від світових цін на нафту. Це означає, що, в разі зростання вартості "чорного золота", регульована вартість російської нафти може зрости. Передбачається, що "стеля цін" на російську нафту буде переглядатися щонайменше двічі на рік.

