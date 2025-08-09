Зустріч має відбутися 15 серпня.

Губернатор Аляски Майк Данліві зробив заяву з приводу майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна на території його штату. У своєму повідомленні на X він назвав зустріч "історичною" і підкреслив, що Аляска готова її прийняти.

"Вітаю майбутню зустріч президента Дональда Дж. Трампа і президента Росії Путіна, яка відбудеться тут, у великому штаті Аляска. Аляска - найважливіше стратегічно важливе місце у світі, розташоване на стику Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі і Тихим океаном на півдні. Лише дві милі відокремлюють Росію від Аляски, і жодне інше місце не відіграє настільки важливої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці та лідерстві в Арктиці", - написав він.

Данліві додав, що протягом століть Аляска була "мостом між країнами" і залишається "воротами для дипломатії, торгівлі та забезпечення безпеки" в одному з найважливіших регіонів планети.

"Доречно, що тут відбуваються дискусії світового значення... Весь світ спостерігатиме за цим, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч", - наголосив він.

Зустріч Трампа і Путіна

Раніше Трамп заявив, що зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у штаті Аляска. Це згодом підтвердив і помічник Путіна Юрій Ушаков.

При цьому високопоставлений представник Білого дому повідомив CBS News, що плани на саміт наступної п'ятниці залишаються невизначеними, і президент України Володимир Зеленський все ще може взяти в ньому участь.

Водночас Трамп заявив, що в мирній угоді щодо України слід очікувати обміну територіями.

"Насправді ми хочемо повернути частину територій і поміняти їх місцями. Це складно... Але ми збираємося переключитися, досягти деяких змін. Відбудеться обмін територіями на обопільне благо", - зазначив Трамп.

