Деталі зустрічі, яка запланована на 15 серпня, буде розкрито пізніше.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у штаті Аляска.

"Довгоочікувана зустріч між мною, президентом Сполучених Штатів Америки, і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Додаткові подробиці будуть повідомлені пізніше. Дякую за увагу до цього питання", - написав Трамп соцмережі Truth Social.

Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що зустріч президентів відбудеться 15 серпня на Алясці.

"Росія та США - близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться на Алясці. На Алясці та в Арктиці перетинаються економічні інтереси Росії та США, і видні перспективи реалізації масштабних проектів, - сказав він.

За його словами, Путін та Трамп на саміті зосередяться на обговоренні варіантів досягнення "довгострокового мирного врегулювання української кризи". Він додав:

"Найближчі дні Москва та Вашингтон присвятять активній та напруженій роботі над параметрами зустрічі на Алясці. Це буде непростий процес".

Високопоставлений представник Білого дому повідомив CBS News, що плани на саміт наступної п'ятниці залишаються невизначеними, і президент України Володимир Зеленський все ще може взяти в ньому участь.

Зустріч Трампа з Путіним

Раніше повідомлялося, що Вашингтон і Москва активно намагаються узгодити дату і місце першої зустрічі президентів РФ і США з початку війни в Україні. Напередодні Путін заявив, що не відкидає проведення переговорів в ОАЕ, а ЗМІ називали серед імовірних місць зустрічі також нейтральну Швейцарію, Угорщину, де править лояльний Путіну Віктор Орбан, або навіть Рим.

За даними Sky, учора Трамп обговорив із прем'єром Італії Джорджією Мелоні можливість організувати зустріч у Ватикані. Італійське агентство ANSA повідомляло, що Мелоні погодилася, а ідею підтримав навіть Володимир Зеленський, але Москва відмовилася від пропозиції.

