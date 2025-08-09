Зустріч відповідає світогляду Путіна, згідно з яким великі держави повинні самі визначати свої сфери впливу.

У п'ятницю, президент США Дональд Трамп оголосив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним через тиждень, 15 серпня, на Алясці. Як пише The New York Times, сам факт того, що американський президент готовий зустрітися з Путіним, вважається дипломатичною перемогою Кремля, однак мало ознак того, що вона вплине на війну в Україні.

Чого Путін хоче від зустрічі?

Як зазначає NYT, можливо, Путін використовує зустріч як черговий спосіб затягування часу, а також як спосіб спробувати налагодити напружені відносини з Вашингтоном.

"У ширшому сенсі зустріч відповідає світогляду Путіна, згідно з яким великі держави повинні самі визначати свої сфери впливу, подібно до того, як Сталін зустрічався з президентом Франкліном Д. Рузвельтом і прем'єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчіллем у Ялті в 1945 році, щоб розділити післявоєнну Європу", - ідеться в статті.

Путін, найімовірніше, висуватиме ті самі максималістські вимоги на будь-якій зустрічі з Трампом: оголосити Східну Україну російською; не допустити вступу України до НАТО; не допустити розширення альянсу на території колишнього СРСР; обмежити чисельність українських збройних сил та забезпечити дружні відносини уряду з Москвою.

Що поставлено на карту для Трампа?

Однією з передвиборчих обіцянок пана Трампа було покласти край війні в Україні протягом 24 годин. Цей термін давно минув, але він, як і раніше, вважає себе майстром укладати угоди. Він також не приховував свого бажання отримати Нобелівську премію миру і пов'язував отримання премії з його зусиллями на Україні та в інших конфліктах.

Які важелі впливу є у США на Росію?

Хоча Трамп пригрозив Росії жорсткими прямими і непрямими санкціями, щоб спробувати покласти край війні, він визнав, що вони можуть не мати жодного ефекту.

"Хоча попередні американські президенти, можливо, і погоджувалися на зустрічі як нагороду за поступки в справі укладення мирної угоди, немає жодних ознак того, що Путін змінив свою позицію і відкидає будь-який такий результат", - зазначає видання.

Чи може зустріч призвести до прориву?

Один із головних учасників війни - Україна - не буде представлена на зустрічі. Трамп заявив, що незабаром після цього зустрінеться із Зеленським, але ця відсутність уже обмежила результати. Європа, яка також сильно зацікавлена в результаті війни, також не буде представлена.

При цьому, незважаючи на величезні втрати і руйнування, які війна принесла Україні, опитування показують, що переважна більшість українців відкидає ідею територіальних та інших поступок, яких вимагає Кремль.

"Відмова обох сторін іти на поступки довгий час блокувала будь-які спроби досягти врегулювання шляхом переговорів, і зараз ознак оптимізму мало".

Зустріч Трампа і Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що, за заявами Трампа, у мирній угоді щодо України слід очікувати обміну територіями.

The Wall Street Journal пише, що пропозиція Путіна Трампу передбачає передачу Росії всієї території Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на цей план, заявивши, що відповідь на "територіальне питання" є в Конституції.

"Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - наголосив він.

