Останніми днями Білий дім провів кілька телефонних розмов з Україною та її європейськими союзниками для обговорення цього плану.

Адміністрація президента США Дональда Трампа в приватному порядку оцінює реакцію європейських союзників на можливу пропозицію про припинення вогню з Росією після того, як спецпосланець Трампа Стів Віткофф передав вимоги кремлівського диктатора Володимира Путіна для укладення угоди.

Європейські союзники вітають поступові кроки американського лідера щодо посилення тиску на Росію, але з обережністю стежать за новими дипломатичними ініціативами, сподіваючись, що він зуміє використати шанс і домогтися поступок від Москви, пише Politico.

Високопоставлений європейський чиновник на правах анонімності заявив, що готовність Путіна зустрітися з Трампом - результат спільного тиску Вашингтона і його союзників. Європа, за його словами, сподівається, що Трамп продовжить більш жорстку лінію.

"Нарешті є рух з боку Путіна, і це завдяки тому, що Трамп дозволив постачання зброї і почав робити кроки щодо санкцій. Це показує, що Путін реагує на серйозний тиск. Тепер нам потрібно посилити цей тиск для кращих результатів", - наголосив цей чиновник.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, своєю чергою, заявив, що саме Кремль зацікавлений у зустрічі Путіна і Трампа. Адже російський диктатор хоче повернутися "у велику політичну гру", а Трамп завдяки цьому може скористатися важелями впливу.

Зустріч Путіна і Трампа - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в потенційній мирній угоді між Україною та Росією слід очікувати обміну територіями. За словами Трампа, це "складне питання". Однак він також вважає, що це призведе до "обопільного блага".

А ось голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що українцям не варто очікувати "кордонів 1991 року". Також він додав, що вже навіть є ознаки "реальних, а не вигаданих" вимог від РФ.

