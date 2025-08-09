Нетаньяху поговорив із канцлером Німеччини і "висловив своє розчарування рішенням Мерца", заявивши, що "Німеччина заохочує тероризм ХАМАС".

Німеччина заявила про припинення поставок Ізраїлю військової техніки, яка може бути використана в операціях в секторі Газа, що викликало різку критику з боку прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Про це пише Bloomberg.

Заборона на постачання запасних частин для танків та інших товарів військового призначення діятиме до подальшого повідомлення, заявив канцлер Фрідріх Мерц, посилаючись на страждання мирного населення.

Зазначається, що це рішення, викликане рішенням Нетаньяху про військове захоплення міста Газа Ізраїлем, має важливе значення для Німеччини, яка традиційно є одним із найвірніших прихильників Ізраїлю через свою історичну відповідальність, пов'язану з Голокостом. Мерц сказав:

"Уряд Німеччини, як і раніше, глибоко стурбований триваючими стражданнями мирного населення в секторі Газа. У зв'язку із запланованим наступом ізраїльський уряд несе ще більшу відповідальність за забезпечення цього населення, ніж раніше".

Пізніше Нетаньяху поговорив із канцлером Німеччини і "висловив своє розчарування рішенням Мерца", заявивши, що "Німеччина заохочує тероризм ХАМАС".

Зазначається, що рішення Мерца багато в чому символічне, оскільки останніми тижнями Німеччина надсилала мало військової допомоги, а Ізраїль отримував запчастини для своїх танків зі США.

Канцлер неодноразово закликав Ізраїль пом'якшити "катастрофічну" гуманітарну кризу в секторі Газа і пригрозив, що його уряд розгляне можливі подальші кроки, якщо ситуація не покращиться.

Мерц підтвердив право Ізраїлю на самооборону, але засумнівався в тому, що подальші атаки на сектор Газа допоможуть йому досягти своєї мети - розгромити ХАМАС.

Нетаньяху заявив, що "мета Ізраїлю - не захоплення Гази, а звільнення її від ХАМАС і створення там мирного уряду".

Ситуація в секторі Газа

Вранці п'ятниці, 8 серпня, військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план узяття під контроль міста Газа.

"Армія оборони Ізраїлю готуватиметься до встановлення контролю над містом Газа, одночасно надаючи гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій", - йдеться в заяві офісу Біньяміна Нетаньяху.

