Можливо, ця чорна діра є наймасивнішою, яку виявили науковці.

Приблизно в 5 мільярдах світлових років від Землі існує дивовижна чорна діра. За словами вчених, її маса еквівалентна масі 36 мільярдів Сонць. Про це пише Space.com.

"Це одна з 10 наймасивніших чорних дір, які коли-небудь були виявлені, і, цілком можливо, наймасивніша", - зазначив автор дослідження і професор Університету Портсмута в Англії Томас Коллетт.

Зазначається, що чорна діра знаходиться в одній з двох галактик, що складають систему "Космічна підкова" і є так званою "сплячою" чорною дірою.

"Це означає, що вона є відносно спокійною чорною дірою; вона не поглинає активно матерію в своєму оточенні, на відміну від активної чорної діри, яка накопичує матерію з диска, що обертається навколо неї, відомого як акреційний диск. Чорна діра в центрі нашої галактики Чумацький Шлях, Стрілець A*, також є сплячою чорною дірою, але, для контексту, вона має масу лише близько 4,15 мільйона сонць", - пояснили у матеріалі.

За словами вчених, той факт, що чорна діра "Космічна підкова" знаходиться в такій масивній галактиці, а Стрілець A* - у нашій скромнішій за розмірами галактиці "Чумацький Шлях", не є випадковим.

"Ми вважаємо, що розміри обох тісно пов'язані, тому що коли галактики ростуть, вони можуть направляти матерію в центральну чорну діру. Частина цієї матерії збільшує чорну діру, але велика її частина випромінюється у вигляді неймовірно яскравого джерела, яке називається квазаром. Ці квазари викидають величезну кількість енергії у свої галактики-господарі, що зупиняє конденсацію газових хмар у нові зірки", - підкреслив Коллетт.

Дослідники раніше припускали, що в системі Космічної підкови ховається гігантська чорна діра, однак конкретних доказів існування цього об'єкта та його точних розмірів досі не з'являлося.

"Ми виявили вплив чорної діри двома способами - вона змінює траєкторію світла, яке проходить повз чорну діру, і змушує зірки у внутрішніх областях галактики, в якій вона знаходиться, рухатися з надзвичайно високою швидкістю (майже 400 км/с). Поєднавши ці два вимірювання, ми можемо бути повністю впевнені, що чорна діра існує", - сказав автор дослідження.

Водночас аспірант Федерального університету Ріо-Гранде-ду-Сул у Бразилії та головний автор дослідження Карлос Мело наголосив:

"Її виявлення базувалося виключно на її величезній гравітаційній силі та впливі, який вона чинить на оточення. Особливо цікавим є те, що цей метод дозволяє нам виявляти та вимірювати масу цих прихованих надмасивних чорних дір у всьому Всесвіті, навіть коли вони абсолютно неактивні".

