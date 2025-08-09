Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткненгя.

Російська армія окупувала села Новохатське та Товсте Волноваського району Донецької області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Ворог окупував Новохатське та Толстой, а також просунувся поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку", - сказано в повідомленні.

Зазначалось, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 боєзіткнень. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 226 артилерійських обстрілів, зокрема 10 - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора росіяни чотири рази атакували на Південно-Слобожанському напрямку - у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки. На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять спроб наступу в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Зарічне, Колодязі, Торське, Діброва, Серебрянка, а також у бік Шандриголового та Ямполя.

Там повідомили, що на Сіверському напрямку ворог двічі атакував у районах Григорівки та Федорівки. З початку минулої доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян двічі атакували в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку за вчора відбулося сім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру та Плещіївки.

Зазначалося, що на Покровському напрямку, від початку минулої доби, противник 33 рази атакував у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль та Ольгівське.

За даними Генштабу, на Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку загарбника у бік Новоандріївки, ще один бій триває. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що росіяни фіксуються на протилежному березі річки Вовча від села Дачне Дніпропетровської області та здійснюють постійний тиск в східному районі від населеного пункту зі сторони Новоукраїнки.

Там зазначили, що окупанти останнім часом пробують "залазити в посадки навколо села, особливо приділяють увагу посадкам північніше від Дачного". Вони зазначили, що росіяни намагаються накопичитися та закріпитися або просто ховаються, щоб вижити.

