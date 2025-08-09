Президент України заявив, що відповідь на це питання міститься в Конституції.

Відповідь на "територіальне питання" є в Конституції, заявив президент України Володимир Зеленський, імовірно, у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про те, що, в рамках мирної угоди, має бути "обмін територіями в інтересах обох сторін".

"Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - наголосив український лідер у Telegram. Також він додав, що Україна не дасть Росії нагород за повномасштабну війну, що триває.

Зеленський уточнив, що Україна готова до "реальних рішень", які можуть дати мир. Однак рішення "проти і без України" - це рішення "проти миру", вважає президент України.

"Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру - миру, який не розвалиться через бажання Москви", - зазначив глава держави.

