Род Фергюссон, керівник франшизи Diablo, оголосив, що залишає Blizzard Entertainment і Microsoft. Про свій відхід він повідомив у соцмережах, подякувавши команді за спільну роботу та підкресливши, що пишається досягненнями за час свого керівництва.

Фергюссон прийшов у Blizzard 2020 року зі студії The Coalition, де він відповідав за серію Gears of War. У Diablo він очолив розробку незабаром після анонсу четвертої частини і став ключовою особою під час її просування.

Під його керівництвом вийшли Diablo 4 і Diablo Immortal, а також кілька доповнень і сезонних оновлень. Він також брав активну участь у спілкуванні з фанатами, представляючи нові контент-плани і захищаючи творчі рішення команди.

За його словами, у серії попереду безліч цікавих проєктів, і він упевнений, що команда готова розвивати франшизу без нього. Однак причини свого відходу він не уточнив. Також невідомо і те, хто обійме посаду глави франшизи після нього.

Раніше ми розповідали, що Blizzard випадково залишила в Diablo 4 зброю, яка завдає 9 квінтильйонів шкоди. Цей предмет призначався для розробників, але чомусь залишився в робочому білді.

