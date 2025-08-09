Зазначається, що ці пташенята скоро покинуть регіон.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) фахівцям вдалося зафіксувати пташеня одуда, який у давнину вважалося священною істотою, тому його забороняли їсти.

Зокрема доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв оприлюднив відповідне фото, яке зроблено у згаданому заповіднику.

"Неймовірне пташеня одуда (Upupa epops). Дивовижний птах, який привертає увагу своєю яскравою зовнішністю та унікальною поведінкою. Особливу увагу привертає його чубчик, який схожий на зачіску ірокеза", - розповів науковець.

Відео дня

Птах розкриває чубчик, пояснює Русєв, коли відчуває небезпеку, під час спарювання, а також під час приземлення. За словами представника нацпарку, останні пташенята в гніздах на обривах у заповіднику скоро їх покинуть та готуватимуться до міграції на зимівлю у далеку Африку.

Що відомо про одуда

Одуд євразійський (Upupa epops) - невеликий яскраво забарвлений птах із довгим вузьким дзьобом і чубчиком, що розкривається у вигляді віяла. Поширений у південних і центральних областях Європи й Азії, а також майже на всій території Африки. Улюблене місце існування - відкрита місцевість з розрідженими чагарниками або деревами.

Забарвлення голови, шиї та грудей, залежно від підвиду, варіює від рожевого до каштанового. Крила забарвлені контрастними чорними й білувато-жовтими смугами, хвіст чорний, з широкою білою перев'яззю посередині. Черевна частина тулуба рожево-руда, з чорнуватими поздовжніми смугами з боків. Чуб на голові оранжево-рудий, з чорними вершинами пір'я. Політ в одуда нешвидкий, нагадує пурхання метелика, проте достатньо маневровий і хижим птахам рідко вдається схопити його в повітрі.

Цікаво, що одуд спрадавна згадується в різних літературних джерелах, у тому числі й священних писаннях - Корані та Біблії. У давньогрецькій міфології, згідно зі стародавніми творами, фракійський цар Терей був перетворений на одуда після спроби вбити своїх дружин.

У інгушів і чеченців до ухвалення ісламу одуд ("тушол-котам") вважався священним птахом і символізував богиню весни, родючості й дітонародження Тушолі. Убити одуда можна було лише з дозволу жерця для ритуальних цілей, а його гніздо у дворі вважалося хорошою прикметою.

В Єгипті одуда вважали символом подяки та любові й зображували поруч з дітьми, що піклуються про своїх батьків. У ісламі й деяких єврейських джерелах одуд асоціювався з повелителем птахів і звірів царем Соломоном. У п'ятій книзі П'ятикнижжя Тори та Старого Заповіту "Второзаконня", імовірно складеною в 7 столітті до н. е., одуд згадується серед птахів, заборонених до вживання в їжу.

Нагадаємо, на Одещині помітили рідкісну європейську болотяну черепаху, предки якої з’явилися 200 мільйонів років. У Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу розповіли, що рептилію помітили на північно-західній околиці селища Ширяєве, біля ставу. На Одещині цікава тварина ще виживає у водах Кодими, Тилігулу, Куяльників, Чичиклії, ставках і заплавних болотах.

Вас також можуть зацікавити новини: