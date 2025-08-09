Це перша конкретна ознака невдоволення Індії після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита на її експорт.

Індія призупинила плани щодо закупівлі нової американської зброї та літаків.

Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела. Зазначається, що це перша конкретна ознака невдоволення Індії після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на експорт.

Річ у тім, що Індія мала намір відправити міністра оборони Раджнатха Сінгха до США найближчим часом для оголошення про деякі закупівлі, але цю поїздку скасували, повідомили джерела.

За даними джерел, Сінгх планував оголосити про купівлю 6 розвідувальних літаків Boeing P8I і допоміжних систем для ВМС Індії під час тепер уже скасованої поїздки. Переговори про закупівлю літаків у рамках пропонованої угоди на суму $3,6 млрд перебували на фінальній стадії.

За даними Reuters, переговори про закупівлю Індією бойових машин Stryker виробництва General Dynamics Land Systems і протитанкових ракет Javelin, розроблених Raytheon і Lockheed Martin (LMT.N), також припинені через мита.

Одне з джерел заявило, що закупівлі оборонної продукції можуть бути відновлені, щойно Індія отримає ясність щодо тарифів і напряму двосторонніх відносин, але "тільки не так скоро, як очікувалося".

Інше джерело повідомило, що письмових вказівок про припинення закупівель не було, що вказує на те, що в Делі є можливість швидко змінити курс, хоча "жодного просування вперед, принаймні поки що, немає".

Водночас уряд Індії опублікував заяву, в якій повідомлення ЗМІ про припинення переговорів названо "неправдивими і сфабрикованими". У заяві також ідеться, що закупівлі здійснюються відповідно до "наявних процедур".

У Делі також обурилися тим, що наражаються на нападки з боку США, тоді як сам Вашингтон і Європа торгують із РФ, коли це відповідає їхнім інтересам.

Трамп і мита для Індії

6 серпня Трамп ввів додаткові 25% мита на індійські товари як покарання за закупівлі Делі російської нафти, які, за його словами, означали, що країна фінансує війну РФ проти України.

Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% - один із найвищих показників серед усіх торгових партнерів США.

