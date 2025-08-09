У Китаї впустили комарів-хижаків, щоб побороти вірус чикунгунья

Влада поєднує природні та соціальні заходи для боротьби із вірусом.

Зі спалахом вірусу чикунгунья у Китаї вирішили боротися за допомогою природних засобів – запустили дрони для оприскування, комарів-канібалів та риб які мають поїдати личинки заражених комарів. Про це пише The Telegraph.

Китайська влада розпочала масштабні заходи проти комарів, щоб придушити поширення вірусу чикунгунії. Серед використаних природних інструментів є великі комари (вид Toxoryhnchites), личинки яких харчуються комарами виду Aedes – того виду, що переносить чикунгунью та ліхоманку денге. Вважається, що кожна личинка може з’їсти та вбити кілька тисяч небезпечних комарів. Ці личинки відрізняються тим, що нападають на небезпечний вид комарів навіть коли не голодні. При цьому вони не харчуються людською кров’ю і тому не становлять небезпеки для людей.

Видання зазначає, що Китай не перша країна, яка використовує цих комах для контролю небезпечного виду. Їх випускали в Америці, Малайзії та Індії. Результати були різними, але в Новому Орлеані спостерігалося скорочення кількості комарів Aedes до 45 відсотків після того, як були використані комахи-канібали.

Також у Китаї запустили в місцеві озера до 5 тисяч риб, які харчуються личинками комарів. При цьому комари розмножуються не тільки в озерах, а навіть у невеликих кількостях води, а у Китаї зараз тримається спекотлива та волога погода.

Разом з тим тривають заходи "патріотичної охорони здоров’я", що нагадують сувору політику Китаю у часі початку поширення ковіду. Вони передбачають розпилення інсектицидів, постійне тестування обмеження роботи торгівельних центрів та загальноміські локдауни.

Розповсюдження вірусу в Китаї

Як писав УНІАН, У Китаї, а також Південній Америці та Африці, зареєстровано спалах вірусу Чікунгунья - найбільший з початку виявлення вірусу у 2008 році. Основні симптоми вірусу - лихоманка і біль у суглобах, а також головний біль, м'язові болі, набряки суглобів, шкірний висип. На щастя, вірус вкрай рідко приводить до смертельних наслідків.

За поточний рік зареєстровано вже 240 тисяч випадків зараження. З липня тільки у південній провінції Гуандун було зареєстровано понад 7000 випадків виснажливої хвороби, що переноситься комарами, – рекордна кількість, спричинена міжнародними поїздками, високими температурами та надзвичайно сильними дощами.

