За його словами, між Україною і Росією має відбутися "обмін територіями в інтересах обох сторін".

Американський Лідер Дональд Трамп заявив, що США пропонують і поступки території Києвом, і повернення частини районів України Росією. Про це пише Clash Report.

"Ви дивитеся на територію, за яку воювали три з половиною роки, де загинуло багато росіян, багато українців. Так що ми дивимося на це, але насправді ми хочемо повернути частину територій і поміняти їх місцями. Це складно. Насправді все не так просто. Це дуже складно. Але ми збираємося переключитися, досягти деяких змін. Відбудеться обмін територіями на обопільне благо", - сказав він.

Він повідомив, що "дуже скоро" зустрінеться з Путіним.

"Але я дуже скоро зустрінуся з президентом Путіним. Можна було б і раніше, але, вважаю, існують заходи безпеки, домовленості, які, на жаль, доводиться приймати людям. В іншому разі я б зробив це набагато швидше. Він теж хотів би. Він хотів би зустрітися", - зазначив Трамп.

Американський лідер не розкрив місця передбачуваної зустрічі, однак підкреслив, що воно буде "дуже популярним з багатьох причин".

Трамп заявив, що Зеленський має бути готовий "підписати щось", щоб урегулювати війну в Україні:

"Ми дуже тісно співпрацюємо. Справедливості заради треба сказати, що президент Зеленський отримує все, що йому потрібно - якщо тільки ми чогось доб'ємося".

Він не став називати майбутню зустріч із Путіним останньою можливістю досягти домовленостей щодо врегулювання війни в Україні.

Політик у відповідь на запитання репортера, чи можна буде побачити його, путіна та Зеленського разом за кілька тижнів сказав, що "у нас є шанс".

"Якби ми не втрутилися, Україна та росія закінчили б світовою війною. Я зупинив це. Зараз єдине питання - коли це буде врегульовано. І це може бути дуже скоро", - сказав він.

Трамп висловив переконання, що є можливість підписання мирної угоди щодо України найближчими місяцями. Він упевнений, що європейські лідери, Зеленський та Путін - усі хочуть бачити мир.

Війна в Україні - позиція Трампа

Видання Bloomberg писало, що Сполучені Штати Америки та Російська Федерація працюють над угодою про припинення війни в Україні, яка закріпить окупацію її територій російською армією.

За словами людей, знайомих із цим питанням, саме це обговорюватиметься під час особистої зустрічі Трампа та Путіна наступного тижня. Зараз Вашингтон намагається отримати від Києва та його європейських союзників підтримку цієї невизначеної оборудки.

Наголошувалося, що кремлівський правитель вимагає, щоб Україна повністю вивела війська з Донецької та Луганської областей, а також відмовилася від окупованого Криму. Натомість Москва припинить наступальні дії у Херсонській та Запорізькій областях "вздовж поточних ліній фронту".

