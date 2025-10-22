За словами народного депутата Данила Гетманцева, пільгу на електромобілі не продовжать на наступний рік.

У Верховній Раді підтримали правку нардепа Дмитра Разумкова до проєкту державного бюджету-2026 у першому читанні, яка передбачає продовження податкових пільг на імпорт електрокарів до 1 січня 2027 року. Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 248 народних депутатів.

Продовження пільг на електрокари

За словами Разумкова, норму пропонують залишити за умови додаткових компенсаторів. Йдеться про дорожній збір або, наприклад, плату за кіловат-годину батареї. Це покликано "‎урівняти в правах"‎ власників електрокарів і машин з ДВЗ.

Фахівець впевнений, що продовження пільги дозволить зменшити залежність від російського пального, а також дозволить краще дотримуватися екологічних норм.

Відео дня

Після того, як правки Разумкова підтримала Верховна Рада, група парламентарів поспішила уточнити, що рішення не є остаточним, адже у листопаді уряд повинен подати фінальний текст.

За словами народного депутата Данила Гетманцева, пільгу на електромобілі не продовжать на наступний рік.

"Друзі, ми не продовжили пільгу на імпорт електрокарів. І переконаний, не продовжимо. Попри деякі зусилля імпортерів і їх лобістів", - написав він у своєму Telegram-каналі.

На думку нардепа, правку "протягнули" через бюджет, що суперечить одразу двом законам, а тому до другого читання вона не може бути прийнята.

"Ця правка лише до першого читання, яка дає імпортерам хибну надію, що не справдиться", - зазначив народний депутат.

Не всі підтримують схвалення пільг на електрокари

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що схвалення пільг на електрокари є недоречним через війну та гостру потребу України у грошах.

"У 2025 році втрати через пільгове розмитнення сягнуть 30 млрд грн, дотації держави на електрику для електричок - 2 млрд грн, втрати від акцизів на пальне - 5 млрд грн", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Всього за підрахунками фахівця за останні два роки бюджет втратив понад 60 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що імпорт легкових електромобілів звільнено від сплати мита та ПДВ до кінця цього року. У червні народні депутати запропонували продовжити пільги на ввезення в Україну електричних авто.

Заявлялося, що такий крок збереже доступність електротранспорту для громадян, а також підтримає малий бізнес та допоможе Україні виконати екологічні зобов’язання.

Ринок електромобілів - важливі новини

Зазначимо, що у вересні найпопулярнішими на українському ринку нових машин вперше стали повністю електричні автомобілі - на них припала третина всіх продажів (торік було лише трохи більше 15%).

Подібну картину можна бачити в багатьох інших країнах світу. Як нещодавно повідомив Reuters, продажі електромобілів встановили світовий рекорд, досягнувши минулого місяця позначки у 2,1 млн одиниць.

Вас також можуть зацікавити новини: