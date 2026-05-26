Повернення ПДВ на електромобілі неочікувано послабило фронт: що трапилося

Деякі наземні роботизовані комплекси класифікуються як колісні транспортні засоби з електричним приводом.

Повернення ПДВ на електромобілі неочікувано вдарило по українській оборонці – йдеться про закупівлі НРК. Про це повідомляє Агенція оборонних закупівель (АОЗ) у відповідь на запит УНІАН.

"Додатковий вплив на строки укладання контрактів мало оновлення податкового законодавства з початку 2026 року. Частина НРК за своїми технічними характеристиками класифікується як колісні транспортні засоби з електричним приводом і підпадає під відповідні коди УКТ ЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, – УНІАН)", – зазначили у агенції.

Через скасування пільгового режиму оподаткування для таких категорій почали здійснювати з урахуванням ПДВ. Через це довелося переглянути вартість: виробники повторно отримували експертні висновки щодо ціни з урахуванням ПДВ, а раніше затверджені параметри фінансування потребували коригування.

Наприкінці березня було ухвалено рішення, яке дозволило контрактування у межах фінансування навіть за перевищення вартості, що фактично розблокувало укладання контрактів на більшість типів НРК.

"Водночас виробничий цикл НРК становить у середньому 3-4 місяці, відповідно постачання починається після цього періоду. Зміщення строків контрактування напряму впливає на строки фактичних поставок", – додали в оборонному відомстві.

Таким чином, ймовірно, якщо бюджет закупівлі залишився той самий, але ціна комплексів зросла, то кількість НРК могла виявитися меншою.

У АОЗ зазначили також, що цього року закупівлі наземних роботизованих комплексів проводять відповідно до визначених Генеральним штабом переліків і специфікацій. Специфікацію НРК довели до Агенції оборонних закупівель на початку березня та у квітні цього року. Після цього стартувало контрактування, і наразі за березневою специфікацією вже уклали 98% контрактів, а за квітневою – 75%.

Повернення ПДВ на електромобілі - головні новини

З 1 січня 2026 року в Україні скасували пільги з ПДВ на імпорт електромобілів, що призвело до подорожчання електрокарів.

Раніше фахівці Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів прогнозували, що у разі завершення дії пільг електрокари подорожчають приблизно на 30% – у випадку електромобілів із Китаю, та на 20% – щодо європейських авто. Оцінки фахівців щодо пільг на електромобілі були діаметрально протилежними. Дехто з них казав, що повернення ПДВ на електромобілі може обвалити ринок, що нанесе шкоду процесу електрифікації українського автопарку.

З іншого боку директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що пільги на електрокари були недоречним через війну та гостру потребу України у грошах. Всього, за підрахунками фахівця, за останні роки бюджет через них втратив понад 60 мільярдів гривень.

