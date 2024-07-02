Військово-промисловий комплекс України може виробляти набагато більше, ніж країна здатна закупити сама.

Україна хоче отримати від західних партнерів 10 млрд доларів на закупівлю зброї у власних виробників. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Юрій Сак.

"Загальна сума коштів (підтверджених, – ред.) на сьогоднішній день вже 675 мільйонів доларів. І, звичайно, загальна мета – це провести глобальну фандрайзингову кампанію та зібрати 10 мільярдів доларів, бо саме стільки не вистачає для того, щоб навантажити наші виробничі потужності так, як вони здатні це робити", – сказав Сак.

За його словами, оборонно-промисловий комплекс України здатен виробляти набагато більше, ніж країна може закупити сама.

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Нагадаємо, раніше Україна підписала з Данією історичний меморандум, згідно з яким остання інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України.

Також повідомлялось про готовність німецького оборонного гіганту Rheinmetall почати виробництво на українській території нової бойової машини піхоти Lynx. Таке співробітництво може розпочатись вже в цьому році.

Нова українська зброя – що відомо

Український ОПК активно розробляє нові зразки. Так, нещодавно Національна гвардія отримала першу партію бронеавтомобілів "‎Новатор 2"‎, яку виробило приватне підприємство "‎Українська бронетехніка"‎.

Раніше в Одесі показали новітній морський дрон, який отримав назву Stalker 5.0. Його можна використовувати, зокрема, для патрулювання.

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