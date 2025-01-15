Україна вже отримала такі системи протиповітряної оборони.

Німецька компанія Rheinmetall розкрила деталі нового контракту на постачання зенітних комплексів Skynex, який раніше уклали із міністерством оборони Італії. На це звернув увагу портал Defense Express.

За словами фахівців, вартість першої системи, до складу якої входять чотири 35-мм вогневих установки, один блок із сенсорами та командний пункт складає 73 млн євро.

Опціон на три додаткові системи оцінюють у 204 млн євро - таким чином, один Skynex обійдеться у 68 млн євро. У цю суму включена вартість боєприпасів, навчання та запасних частин для артилерійського комплексу.

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На перший погляд, ціна Skynex може здатись захмарною‎, але це не так. Для порівняння, можна згадати, скільки коштують інші сучасні зенітні системи.

Наприклад, у минулому році Іспанія уклала контракт із корпорацією Kongsberg Defense & Aerospace на поставку одного ЗРК NASAMS III. Сума контакту склала нескромні 410 млн євро.

Спеціалісти також звертають увагу на терміни передачі систем протиповітряної оборони. Як повідомляється, перший Skynex мають поставити у другому кварталі 2026 року.

"А от наступні три можуть бути законтрактовані протягом 2027 року. Таким чином, окрім десь 70 млн євро на один Skynex ще треба мати у запасі десь близько року на очікування", - вважають спеціалісти Defense Express.

Зенітний комплекс Skynex - довідка

Skynex є зенітним артилерійським комплексом, який представили у листопаді 2021 року.

Він являє собою мережеву систему протиповітряної оборони з відкритою архітектурою. У якості головного озброєння виступають дистанційно керовані 35-мм зенітні гармати Oerlikon Mk3.

Вони мають ефективну дальність стрільби близько 4000 м і, за словами фахівців, є одним з найбільш ефективним засобів боротьби із безпілотниками.

Відомо, що Україна вже отримала такі системи протиповітряної оборони. У вересні українські бійці показали, як Skynex працює у складі Повітряних сил ЗСУ.

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