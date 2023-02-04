Велика Британія відправить в Україну 14 танків Challenger 2. Військові ЗСУ вже вчаться керувати цими машинами.

У Великій Британії тривають навчання українських військових на танках Challenger 2. Цього тижня наші танкісти швидко освоїли керування цими танками.

Про це пише Міноборони Британії й публікує фото з навчального полігону.

"Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію", - додали у британському відомстві.

Відео дня

Танки Challenger 2 для України

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Велика Британія офіційно оголосила, що в Україну відправлять ескадрон із 14 танків Challenger 2 і 30 самохідних артилерійських установок AS90.

Як відомо, Велика Британія планує передати Україні танки Challenger 2 до кінця березня. За іншою інформацією, танки мають надійти до літа.

Кілька днів тому українські танкісти прибули до Великої Британії для навчання на Challenger 2. З міркувань безпеки Міноборони Британії не може розкрити графік навчання українських військ використання танків.

Вас також можуть зацікавити новини: