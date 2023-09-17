Вже ціла низка країн приєдналася до повітряної коаліції, але не усі вони готові публічно розкривати деталі.

Процес навчання українських пілотів на американських багатоцільових літаках F-16 набрав серйозних обертів. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Дуже багато задають питань стосовно того де, у якій країні, скільки пілотів і скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо ми зараз так детально відповідати на ці запитання", - сказав Ігнат.

Речник пояснив, що не кожна країна хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території.

Відео дня

"Лише можу запевнити, що процес дійсно зрушився з місця дуже серйозно. Він не був на місці, а набув обертів. І льотчики навчаються і проходять підготовку. Я думаю, що про це будуть подальші заяви від лідерів країн", - сказав Ігнат

Він зазначив, що географія країн, які долучаються до авіаційної коаліції доволі велика. Ця коаліція збільшується.

Також, вже вирішеним є питання, що Сполучені Штати будуть навчати українських пілотів. "Будуть займатися різною підготовкою, починаючи з мовної і закінчуючи вже безпосереднім навчанням пілотів на літаках", - відзначив речник.

Ситація за навчання українців на F-16

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2023 року у Нідерландах пообіцяли передати Україні всі свої винищувачі F-16, оскільки країна переходить на нові моделі F-35. Загалом у Нідерландів є 42 таких літаки. Невелика частина з них піде на навчання, а решта – в ЗСУ.

Крім того, Данія надасть Україні 19 літаків F-16, а перші шість винищувачів наша країна може отримати вже ближче до кінця року. Норвегія також підтвердила надання Україні західних винищувачів F-16.

До коаліції з навчання українських пілотів увійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція, Велика Британія та Франція.

На Заході вважають, що вже на початку лютого невелика група бойових пілотів буде готова до польотів на винищувачах F-16.

Вас також можуть зацікавити новини: