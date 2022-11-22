Для того, щоб відновити свій ракетний запас, стверджується, що Росії потрібно від 14 до 16 місяців.

Міністр оборони України Олексій Резніков показав інфографіку, на якій зібрано дані з використання Росією ракет різних типів.

"Чотири вороги російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили ППО; недолугі російські ракетні війська; санкції; час. Демілітаризуймо терористичну державу, щоб жити в мирі!" - написав він у Twitter.

Судячи з інфографіки, Росія використала 829 ракет "Іскандер", а залишилось 119 (13%), ракет 3М-55 Onyx є ще 74%, ще більше залишилось С-300 - 87%.

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Тож ЗМІ поцікавились у своїх високопоставлених джерел у силовому блоці, на скільки РФ вистачить ракетного потенціалу.

Як повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела, станом на середину листопада ракетного потенціалу РФ вистачало ще максимум на три масовані атаки, подібних до 15 листопада.

А для того, щоб відновити свій ракетний запас, стверджується, що Росії потрібно від 14 до 16 місяців.

У матеріалі УП йдеться, що РФ витрачає залишки стратегічних ракетних запасів. На наявність таких проблем указує й той факт, що Росія вже кілька тижнів шукає можливості для постачання іранських балістичних ракет і більшої кількості дронів.

Масована ракетна атака Росії по Україні 15 листопада

15 листопада у МВС заявили, що внаслідок масованого удару РФ по Україні було завдано збитків 30 об'єктам. Серед них - житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. У Києві унаслідок атаки РФ загинула одна людина.

Як повідомив згодом Генштаб ЗСУ, 15 листопада Росія випустила по Україні понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" й більше десятка ударних БПЛА.

Під ураження потрапили житлові будинки громадян та об’єкти критичної інфраструктури Київської, Житомирської, Вінницької, Полтавської, Львівської, Хмельницької та інших областей нашої країни.

Того дня підрозділи Сил оборони знищили 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів Shahed-136 та один БпЛА "Оріон".

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