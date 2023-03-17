Пекін бачить, як бездарно діє Кремль у своїй агресії проти України, а тому не стане вплутуватися в цю війну і не постачатиме зброю Росії.
Таку думку висловив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс в коментарі журналістам в Києві, пише "Укрінформ".
"Іран виявився достатньо нерозсудливий, аби приєднатися. Я не думаю, що Китай приєднається. Я думаю, що Сі Цзіньпін побачив кожну помилку путіна і не захоче приєднатися до... ідіотів. Я не очікую приєднання чи постачань", – заявив Райс.
Він також нагадав, що іранська допомога Росії виявилася малоефективною. Якщо спочатку іранські дрони дали Росії короткострокові результати у війні, то зараз ЗСУ вже справляються з ними досить ефективно.
Китайська допомога Росії
В останні місяці офіційні особи на Заході заявляють, що Китай розглядає можливість почати поставки зброї в Росію для війни проти України. Попри всі попередження, поки Пекін не відкинув цю ідею повністю.
Відомо, що росіяни купують у Китаї гвинтівки та бронежилети. Однак, судячи з масштабів і номенклатури закупівель, поки мова йде про приватні контракти на низовому рівні, а не про рішення на рівні уряду.
Тим часом в інформаційній сфері Китай відкрито підіграє Росії. Ці країни зробили пропаганду частиною своєї зовнішньої політики і виграли у США інформаційну війну, вважають американські чиновники.