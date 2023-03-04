Пекін розраховував провернути операцію непомітно, але тепер поставки під великим питанням.

Керівництво Китаю розлютилося на Кремль, який допустив витік на Захід інформації про переговори щодо постачання китайської зброї до Росії. Про це неназваний європейський чиновник розповів журналістам The Economist.

"Китай хотів, щоб будь-яка підтримка залишалася в секреті. Він знає, що підтримка російської кампанії [по завоюванню України] підірве його претензії на роль нейтрального посередника", – пише видання.

Відзначається, що Китай і так вже нарвався на критику Заходу зі своїм "мирним планом" для України, а поставка зброї "ще більше отруїть відносини" з Америкою і Європою.

Відео дня

Захід побоюється поставок китайської зброї в Росію

В ході повномасштабного вторгнення в Україну російська армія зазнала колосальних втрат, на які Кремль, очевидно, не розраховував відпочатку. Це призвело в тому числі до снарядного голоду у російських підрозділах.

Як раніше дізналися ЗМІ, зараз Росія сподівається отримати від Китай зброю, яка компенсує раніше понесені втрати. В першу чергу йдеться про снаряди і саму артилерію.

Влада Китаю в свою чергу категорично заперечує, що планує постачати зброю до Росії та звинувачує США у розпалюванні війни поставками зброї Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: