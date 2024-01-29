Генпрокуратура РФ розбирається із справою про банкрутство підприємства "Мотовилихинские заводы", котре є єдиним виробником реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", та керованих ракетних систем "Торнадо-Г" і "Торнадо-С", пише Defence Express.
Зазначається, що "Мотовилихинские заводы" є приватним підприємством, акціями якого володіють одразу чотири особи. Вони начебто ще з 2002 року почали поступово закладати майно і обладнання заводу під кредити, які не планували повертати, так доводячи виробника до банкрутства.
Підприємство визнали банкрутом ще в 2018 році, але процедура продажу майна для погашення боргів власників по суті не стартувала. Лише в 2023 році вдалось продати по дисконтній ціні будинок культури заводу.
"З чого випливає висновок, що хоча "Мотовилихинские заводы" були оголошені банкрутом, але це стосувалось хіба що їх фінансових ресурсів, а от основні потужності по виробництву РСЗВ та керованого ракетного озброєння були збережені. Такий парадокс було описано терміном "підприємство було визнано фінансово неспроможним", – пише видання.
У статті також вказано, що у 2023 році в справу втрутилась Генпрокуратура РФ, оскільки мова йде про стратегічно важливе підприємство російської "оборонки", яке тільки формально є приватним.
Російські силовики вважають, що рішення про банкрутство якби "відмотується назад", а акціонери повертають державі 2,7 мільярда рублів збитку, із яких 1,7 мільярдів – невідпрацьовані аванси від Міноборони РФ та податкові борги. Ще 1 мільярд рублів мають повернути як нараховані відсотки за користування фінансовими ресурсами.
"Хоча згадане вище підприємство формально стало банкрутом ще в 2018 році, але це рашистам аж ніяк не заважало виготовляти для армії РФ керовані реактивні системи "Торнадо-Г" і "Торнадо-С". З чого заодно можна зробити висновок, що російський ВПК наразі демонструє навіть певну стійкість перед зовнішніми чи внутрішніми викликами, навіть якщо виробництво вперлось у певну технологічну "стелю", – підкреслюють журналісти.
За даними довідник The Military Balance, на початок минулого року армія РФ мала в своєму розпорядженні мінімум 160 систем "Торнадо-Г" і мінімум 20 систем "Торнадо-С".
Зброя РФ
Раніше УНІАН писав, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розкрив статистику щодо "вбитих" за січень 2024 року російських танків Т-90М "Прорив". Станом на 26 січня було відомо про знищення 4 таких танків.
До того ж окупанти нарощують використання хімічної зброї в Україні. Це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є сама країна-агресорка.