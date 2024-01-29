У справу втрутилась Генпрокуратура РФ, оскільки мова йде про стратегічно важливе підприємство російської "оборонки".

Генпрокуратура РФ розбирається із справою про банкрутство підприємства "Мотовилихинские заводы", котре є єдиним виробником реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", та керованих ракетних систем "Торнадо-Г" і "Торнадо-С", пише Defence Express.

Зазначається, що "Мотовилихинские заводы" є приватним підприємством, акціями якого володіють одразу чотири особи. Вони начебто ще з 2002 року почали поступово закладати майно і обладнання заводу під кредити, які не планували повертати, так доводячи виробника до банкрутства.

Підприємство визнали банкрутом ще в 2018 році, але процедура продажу майна для погашення боргів власників по суті не стартувала. Лише в 2023 році вдалось продати по дисконтній ціні будинок культури заводу.

Відео дня

"З чого випливає висновок, що хоча "Мотовилихинские заводы" були оголошені банкрутом, але це стосувалось хіба що їх фінансових ресурсів, а от основні потужності по виробництву РСЗВ та керованого ракетного озброєння були збережені. Такий парадокс було описано терміном "підприємство було визнано фінансово неспроможним", – пише видання.

У статті також вказано, що у 2023 році в справу втрутилась Генпрокуратура РФ, оскільки мова йде про стратегічно важливе підприємство російської "оборонки", яке тільки формально є приватним.

Російські силовики вважають, що рішення про банкрутство якби "відмотується назад", а акціонери повертають державі 2,7 мільярда рублів збитку, із яких 1,7 мільярдів – невідпрацьовані аванси від Міноборони РФ та податкові борги. Ще 1 мільярд рублів мають повернути як нараховані відсотки за користування фінансовими ресурсами.

"Хоча згадане вище підприємство формально стало банкрутом ще в 2018 році, але це рашистам аж ніяк не заважало виготовляти для армії РФ керовані реактивні системи "Торнадо-Г" і "Торнадо-С". З чого заодно можна зробити висновок, що російський ВПК наразі демонструє навіть певну стійкість перед зовнішніми чи внутрішніми викликами, навіть якщо виробництво вперлось у певну технологічну "стелю", – підкреслюють журналісти.

За даними довідник The Military Balance, на початок минулого року армія РФ мала в своєму розпорядженні мінімум 160 систем "Торнадо-Г" і мінімум 20 систем "Торнадо-С".

Зброя РФ

Раніше УНІАН писав, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розкрив статистику щодо "вбитих" за січень 2024 року російських танків Т-90М "Прорив". Станом на 26 січня було відомо про знищення 4 таких танків.

До того ж окупанти нарощують використання хімічної зброї в Україні. Це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є сама країна-агресорка.

Вас також можуть зацікавити новини: