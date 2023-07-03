Розташоване в Пермському краї підприємство – один із найстаріших виробників озброєння в РФ.

В Росії продають землі та майно виробничого об'єднання "Мотовилихинские заводы", яке раніше збанкрутувало. Це єдиний в РФ виробник реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч".

Про це повідомляє група "Інформаційний спротив" у своєму Телеграм-каналі. Зазначається, що процес банкрутства на підприємстві був запущений в 2018 році. У 2022 році за 59,5 млн рублів продали частину територій об'єднання.

"Розташоване в Пермському краї підприємство – один з найстаріших виробників озброєння в РФ. Датою його заснування вважають 1736 рік. На сьогоднішній день це один з найбільших виробників артилерії в РФ. "Мотовилихинские заводы" – розробник і єдиний в Росії виробник бойових і транспортно-заряджаючих машин зі складу РСЗВ "Град", "Смерч" і їх модифікованих версій "Торнадо-Г", "Торнадо-З", – підкреслили в повідомленні.

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