Samsung оголосила про розробку унікальної медичної функції для своїх розумних годинників Galaxy Watch та інших переносних пристроїв. Корпорація додасть у свої гаджети детектор одного з небезпечних захворювань серця, яке може призвести до летального результату, пише GSMArena.

Систолічна дисфункція – стан, за якого лівий шлуночок серця втрачає здатність нормально скорочуватися, внаслідок чого порушується кровопостачання органів і тканин. Це серцево-судинне захворювання є причиною приблизно 50% усіх випадків серцевої недостатності та за смертністю перевершує деякі види раку.

Ключ до порятунку життів криється в ранній діагностиці. За даними Samsung, саме на неї і націлена нова технологія, створена у співпраці з Medical AI. Компанія спеціалізується на алгоритмах зчитування ЕКГ за допомогою нейромереж. Ці алгоритми вже використовуються в більш ніж 100 великих клініках Південної Кореї і щомісяця допомагають понад 120 000 пацієнтів.

Інтеграція технології в смарт-годинник дасть змогу проводити попередній скринінг навіть у людей без симптомів, знижуючи ризики раптових ускладнень та витрати на госпіталізацію завдяки своєчасному початку терапії.

Samsung також співпрацює з факультетом біомедичної інженерії Університету Ханьян у Сеулі для створення компактного гаджета для зняття ЕЕГ, який кріпиться на вухо. Воно дає змогу з високою точністю стежити за мозковою активністю поза лабораторними умовами. Під час тестів прототип уже продемонстрував можливість у реальному часі визначати сонливість і навіть вгадувати вподобання користувачів під час перегляду відео з точністю до 93%.

Терміни впровадження обох технологій поки не називаються. Однак, за заявами компанії, саме функція для виявлення серцевих порушень перебуває найближче до практичної реалізації і може першою у світі з'явитися в розумних годинниках Samsung.

Нагадаємо, Apple Watch більше не найпопулярніший годинник у світі – його посунув Huawei. Китайські гаджети банально дешевші, ніж навіть найпростіші Apple Watch, при цьому їхнього функціоналу більшості покупців цілком вистачає, зазначають аналітики.

Раніше УНІАН писав про нову функцію Apple Watch, яка передбачає хвороби ще до появи симптомів. Годинник збирає різні показники здоров'я під час сну, а застосунок усе це підсумовує, аналізує і попереджає вас, якщо виявлено будь-які відхилення від норми.

