Речник міністерства також спростував інформацію про паузу в угоді щодо безпілотників.

Інформація про призупинення постачання зброї до України через шатдаун уряду США не відповідає дійсності.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий написав в дописі, розміщеному в соцмережі Х, у відповідь на публікацію виданняі The Telegraph.

Він також зазначив, що продовжується підготовка угоди між Україною та США щодо безпілотників.

"Неправда. Переговори між Україною та США щодо угоди про безпілотники йдуть за планом. І поставки продовжують надходити", - написав він у соцмережі.

Шатдаун у США і призупинення поставок зброї Україні

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня у США настав шатдаун, бо Конгрес цієї країни не встиг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду до початку нового фінансового року.

За даними видання The Telegraph, українсько-американські переговори про постачання зброї призупинені через шатдаун уряду США. Зазначалося, що процес передачі озброєння Україні нібито опинився під загрозою.

Також видання писало, що на паузу поставлено переговори між двома країнами про співпрацю у сфері дронів.

Джерело в уряді України розповіло The Telegraph, що головне занепокоєння полягає в можливих затримках із поставками американської зброї. Йшлося про те, що немає зустрічей з посадовцями США і втрачається час.

