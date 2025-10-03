На ринку з'явилася унікальна відеокарта Nvidia з 20 ГБ пам'яті (фото)

У Китаї випустили модифіковану версію GeForce RTX 3080 на 20 ГБ / фото VideoCardz

Китайська компанія Fengpo випустила кастомну версію GeForce RTX 3080 з подвоєним обсягом пам'яті – 20 ГБ замість стандартних 10 ГБ. На незвичайну новинку звернув увагу портал Videocardz.

Nvidia офіційно ніколи не випускала подібну конфігурацію, хоча раніше розглядала можливість збільшення обсягу пам'яті в цій моделі.

Для охолодження новинки використовується кулер від топової GeForce RTX 4090 у виконанні PNY і масивний трислотовий радіатор. Усього в прискорювачі встановлено 20 модулів пам'яті GDDR6X, розташовані по обидва боки друкованої плати.

У бенчмарку 3DMark Time Spy відеокарта набрала 17 036 балів і показала понад 160 FPS. Для порівняння, у актуальної GeForce RTX 5060 Ti 16 GB там 14 837 балів і 145 FPS. Таким чином, модифікована RTX 3080 з 20 ГБ пам'яті швидша, ніж сучасна RTX 5060 Ti.

Вартість моделі в Китаї становить близько 447 доларів (~18 500 грн), з часом пізніше її напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Раніше фахівці визначили найкращу відеокарту для більшості геймерів у 2025 році. Ця AMD Radeon банально не має конкурентів за співвідношенням ціни та характеристик.

УНІАН розповідав про ентузіаста, який зібрав колекцію з усіх відеокарт NVIDIA і AMD. У мережі підрахували, що приблизна вартість усіх такої колекції становить від 200 до 300 тисяч доларів.

