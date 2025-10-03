За словами міністра енергетики країни, офіційна Анкара має купувати газ усюди, де можливо.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар відповів на заклик президента США Дональда Трампа відмовитись від російських енергоресурсів. Він заявив, що купівля російської нафти - комерційне рішення нафтопереробних заводів країни, пише Bloomberg.

"Це, по суті, рішення приватних компаній, дистриб'юторів і нафтопереробників", - сказав Байрактар.

За його словами, турецькі НПЗ побудовані для переробки нафти з найближчих джерел, що робить імпорт з Росії технічною необхідністю. Він вважає, що Анкара не повинна відмовлятися і від російського газу.

"Ми повинні купувати газ у Росії, Азербайджану, Ірану, Туркменістану - скрізь, де ми можемо", - сказав глава Міненерго.

Коментарі турецького міністра пролунали на тлі посилення тиску США задля обмеження торгівлі російськими енергоносіями. За результатами зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом минулого тижня Трамп сказав:

Я хотів би, щоб він припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує свою агресію проти України.

Журналісти нагадують, що Туреччина - один з найбільших споживачів російської нафти та газу, попри намагання країни диверсифікувати постачання "блакитного палива" за рахунок американського ресурсу.

Погрози Трампа та відмова від російського газу

15 вересня президент США Дональд Трамп вчергове заявив про готовність запровадити нові санкції проти Москви, але зазначив, що для цього Європа має припинити купівлю російської нафти та газу.

Єврокомісія після закликів Трампа прискорилася і запропонувала країнам-членам блоку в рамках 19-го пакету антиросійський санкцій відмовитися від російських енергоносіїв, однак не всі країни-члени блоку до цього готові.

Зокрема, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ніхто не повинен вказувати його країні, де купувати газ та нафту.

