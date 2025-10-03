Російська влада була змушена скоротити прогнозований обсяг доходів від продажу енергоносіїв.

Доходи федерального бюджету Російської Федерації від нафти і газу у вересні просіли на 24,5% до аналогічного періоду минулого року, пише The Moscow Times.

За інформацією відомства, нафтогазові доходи, що забезпечують приблизно чверть надходжень до державної скарбниці РФ, минулого місяця становили 582,5 мільярда рублів. Порівняно із серпнем збори від нафтогазу збільшилися на 15,3%.

При цьому за підсумками дев'яти місяців нафтогазові доходи виявилися на 20,6% меншими, ніж рік тому, склавши 6,61 трильйона рублів.

Зазначається, що наприкінці минулого року під час верстки бюджету на 2025 рік Мінфін розраховував зібрати цього року 10,94 трильйона рублів нафтогазових доходів, з яких 1,8 трильйона рублів мали поповнити Фонд національного добробуту.

"Однак падіння цін на нафту і зміцнення рубля змусили владу навесні скоротити прогнозований обсяг доходів від продажу енергоносіїв майже на чверть від плану - до 8,32 трильйона рублів. У вересні під час підготовки чергових поправок до бюджету-2025 Мінфін трохи поліпшив очікування - до 8,65 трильйона рублів", - пише видання.

Повідомляється, що минулого року до федерального бюджету від нафти і газу надійшло 11,13 трильйона рублів.

Доходи Росії від нафти і газу - останні новини

Доходи російського федерального бюджету від нафти і газу в серпні 2025 року впали на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Порівняно з липнем надходження знизилися на 36%.

Доходи Росії від продажу нафти і нафтопродуктів знизилися в серпні до одного з найнижчих рівнів від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За словами експертів, доходи РФ від експорту нафти залишаються майже на п'ятирічному мінімумі, що зменшує податкові надходження і посилює уповільнення економіки в Росії.

