Голова МЗС Угорщини Петр Сійярто вкотре дав зрозуміти, що його країна не відмовиться від російського газу.

Угорщина 2 жовтня підписала найбільшу своїй в історії угоду про закупівлю скрапленого газу не з Російської Федерації. Новим постачальником стане Франція, пише Reuters.

Згідно з договором, угорська компанія MVMCEEnergy купуватиме у французької Engie в період з 2028 по 2038 роки по 400 млн кубометрів газу на рік. Втім, це дуже малий обсяг для задоволення усього попиту в країні і заміщення російських енергоресурсів.

"Враховуючи, що Угорщина споживає близько 8 мільярдів кубометрів газу на рік, це покриє 5% її попиту", - підрахували журналісти.

Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто на церемонії підписання угоди дав зрозуміти, що її укладання не означає відмову від російського газу.

"Диверсифікація для нас не означає, що ми замінюємо існуючі, добре функціонуючі джерела постачання на інші", - додав він.

Видання нагадує, що Словаччина та Угорщина на початку травня 2025 року відкинули плани Європейської комісії щодо поступової відмови від імпорту російського газу та інших енергоносіїв.

Схоже, що, попри підписання вже другої угоди про закупівлю газу не в Росії, Угорщина і надалі не готова сказати "остаточне прощавай" російському газу.

"Ми не приймаємо жодного тиску чи примусу в цьому питанні і не будемо платити військову премію", - заявив Сійярто.

Відмова ЄС від російського газу - останні новини

18 червня Єврокомісія представила план відмови від імпорту російського газу. Він передбачав припинення імпорту блакитного палива країнами-членами блоку з січня 2028 року.

Угорщина тривалий час вставляла палиця антиросійським енергетичним обговоренням та обмеженням у ЄС. Разом з тим, 9 вересня стало відомо, що офіційний Будапешт підписав 10-річну угоду про імпорт "блакитного палива" з компанією Shell. Водночас, він зазначив, що його країна поки не готова повністю попрощатися з російським газом.

Після закликів Трампа до Євросоюзу якнайскоріше відмовитися від енергоносіїв з РФ, Європа презентувала 19-й пакет антиросійських санкцій, згідно з якими блок може на рік раніше попрощатися з російським газом.

Однак прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що припинення імпорту російського газу боляче вдарить по економіці його країни.

