Прем'єр Угорщини вкотре виступив проти вступу України до ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що доля українців полягає в тому, щоб "жити поруч із Росією". Таку заяву він зробив в ефірі радіо Kossuth.

Орбан нагадав, що для прийняття України до Європейського Союзу всі 27 країн-членів блоку мають підтримати це рішення. За його словами, саме тому Угорщину не турбує те, що скажуть інші 26 держав.

"Угорці не хочуть бути в Європейському Союзі разом з українцями. Я глибоко згоден із цим, тому що якщо ти перебуваєш у союзній системі з кимось, ти поділяєш його долю", - наголосив угорський прем'єр.

Відео дня

Орбан також заявив, що доля угорців нібито "набагато легша, ніж в українців". Він додав, що його країні не варто "надягати на себе чужу тяжкість і страждання".

"Ми жаліємо їх, співчуваємо, вони героїчно б'ються - давайте підтримаємо їх, але ми не хочемо спільної долі з ними. Їхня доля - жити поруч із Росією і постійно перебувати в стані конфлікту з росіянами, ми не можемо це змінити. І це не допомога, якщо ми візьмемо на себе все те, через що вони страждають", - сказав прем'єр Угорщини.

Орбан вважає, що ЄС міг би укласти з Україною стратегічну угоду. Він навів як приклад Британію і Туреччину.

Зеленський пояснив, чому Орбан не заблокує вступ України до ЄС

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не зможе заблокувати прагнення українців приєднатися до Європейського Союзу. За його словами, переважна більшість країн-членів ЄС підтримують рух нашої країни до членства в блоці.

Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна є великою і міцною державою. Він додав, що українці відчувають однакові та спільні цінності з усіма іншими європейськими країнами.

Вас також можуть зацікавити новини: