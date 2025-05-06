З початку повномасштабної війни в конструкцію бойових машин внесли близько 200 різних змін.

"‎Уралвагонзавод"‎ відправив у війська нові партії танків Т-90М і Т-72Б3М. Про це повідомляє Telegram-канал російської корпорації.

"На танки встановлюються засоби РЕБ, сітки проти FPV-дронів і гумоармований захист, який встановлюють на корму башти і моторно-трансмісійний відсік. Конструкторські роботи з посилення захисту танків тривають у постійному режимі", – кажуть у корпорації.

Задля посилення пропагандистського ефекту росіяни показали радянський середній танк періоду Другої світової війни Т-34, який вийшов "проводити" на фронт нові російські машини.

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Зазначимо, що Т-72Б3М є модернізованою версією танка Т-72Б3, який у свою чергу став розвитком Т-72. Т-72Б3 розробили у якості економічної альтернативи танку Т-90.

Інші деталі про ці танки

Т-72Б3, як і всі версії Т-72, має критичний недолік. Справа в тому, що боєзапас танка зберігається в автоматі заряджання карусельного типу, який знаходиться майже впритул до екіпажу. Ці снаряди схильні до детонації під час пробиття корпусу танка, що часто призводить до руйнування або відриву башти та загибелі екіпажу.

У свою чергу, Т-90М являє собою нову версію Т-90, який сам фактично є модернізацією Т-72. Танк отримав нову башту, оснащену системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керівною системою тактичної ланки.

До арсеналу машини входять гладкоствольна гармата 2А46М-5 калібру 125 міліметрів і дистанційно керована зенітна кулеметна установка.

Загалом Т-90М залишається найбільш сучасним серійним російським танком. У той же час він має приблизно такі ж самі недоліки, як і старі радянські машини – наприклад, низьку швидкість заднього ходу.

Виробництво танків в Росії – що відомо

Раніше УНІАН повідомив, що в минулому році "Уралвагонзавод" міг передати військам РФ близько 200 танків Т-72Б і Т-72Б1, які модернізували до стандарту Т-72Б3. Крім того, армія РФ могла отримати приблизно 60-80 танків Т-90М нового виробництва.

Фахівці зазначають, що цієї кількості недостатньо для того, щоб покрити втрати російських сил за час російсько-української війни, які дехто з експертів оцінює у приблизно 3700 одиниць (включаючи знищені, захоплені і пошкоджені машини).

Зазначимо також, що Росія так і не довела до ладу новий танк Т-14 "Армата", який теоретично міг замінити радянські зразки. Фахівці зазначають, що за всі роки було побудовано мізерну кількість таких танків.

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