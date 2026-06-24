Російські Ту-160 з винищувачами 'засвітились' над Баренцевим і Норвезьким морями

Бомбардувальники здійснили багатогодинний патруль у районі Північної Атлантики у супроводі винищувачів.

Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 провели плановий патрульний політ над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів, який тривав близько 16 годин. Про це заявило Міністерство оборони РФ.

У відомстві повідомили, що під час місії екіпажі здійснювали дозаправку в повітрі, а також виконували польоти у супроводі винищувачів.

"Два стратегічні бомбардувальники Ту-160 виконали плановий політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. Тривалість польоту становила приблизно 16 годин", – йдеться у заяві.

За даними російського військового відомства, підтримку стратегічним бомбардувальникам забезпечували винищувачі МіГ-31. У ході польоту російські літаки також супроводжували іноземні винищувачі.

"На певних ділянках траєкторії польоту стратегічні бомбардувальники супроводжувалися винищувачами іноземних держав", – заявили у Міноборони РФ.

За даними відеоматеріалів російського відомства, у районі операції були помічені винищувачі F-35, які, ймовірно, належать Повітряним силам Норвегії.

На оприлюднених кадрах видно Ту-160 з бортовими номерами 11 і 15. За інформацією, це літаки з авіаційних підрозділів стратегічної авіації РФ, що базуються у складі 121-го бомбардувального авіаполку.

У Міноборони РФ наголосили, що подібні польоти є регулярними і відбуваються над нейтральними водами відповідно до міжнародних правил.

Передислокації стратегічної авіації

Після атак українських безпілотників по російських аеродромах частину Ту-160 раніше було передислоковано з авіабази "Енгельс" до бази "Українка" в Амурській області. Ймовірно, перед польотом над Північним морем літаки могли бути тимчасово перекинуті назад ближче до європейського напрямку.

Нагадаємо, що Росія продовжує масштабне будівництво захисних ангарів на авіабазі "Енгельс", де вже щонайменше рік зводять укриття для стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160. Загалом там можуть з’явитися щонайменше 17 таких споруд.

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