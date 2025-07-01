Розгортання об'єкта відбулося в момент, коли російський апарат перебував у безпосередній близькості від американського.

Російський супутник "‎Космос-2558"‎, який довго слідував за американським розвідувальним апаратом USA 326, випустив невідомий об'єкт. Про це повідомляє The Moscow Times.

Операцію було проведено 28 червня. На думку фахівців, росіяни могли випустити спеціальний субсупутник, який в теорії здатен нести протисупутникову зброю. Таким чином, це може бути частиною випробувань технологій, призначених для виведення з ладу космічних апаратів США.

Сам "‎Космос-2558"‎ було запущено у 2022 році. Того ж року було запущено і американський USA 326.

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Його місія є секретною і контролюється американською розвідкою у партнерстві зі SpaceX Ілона Маска. За деякими даними, USA 326 має засоби електронно-оптичної розвідки наступного покоління. Саме тому він так цікавить РФ.

Космічна зброя Росії – що відомо

За останні п'ять років російські військові супутники принаймні кілька разів розгортали об'єкти за принципом "матрьошки".

У квітні УНІАН повідомив, що Космічні сили США зафіксували на орбіті новий об'єкт, який, імовірно, було випущено апаратом "Космос 2581".

Сама РФ ніяких подробиць щодо операції тоді не надавала, однак на думу фахівців мова могла йти про невідомі військові експерименти.

А ще раніше повідомлялося про те, що Москва створює новий супутник для розміщення ядерної зброї. Дехто з фахівців вважає, що така зброя може мати "руйнівні наслідки" для світової безпеки.

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