Корабель належить чорноморському флоту РФ.

Береговий прикордонний пост в Одеській області за допомогою радіолокатора виявив російський військовий корабель неподалік від українського узбережжя.

Про це пише Думская.

Читайте такожСША цього місяця передадуть Україні патрульні катери класу IslandРосіяни перебували у 19 милях на схід від Чорноморська. Об’єкт виявився патрульним кораблем чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 – ракетний корвет «Павло Державін».

Після виявлення корвет почав рухатися семивузловим ходом у східному напрямку. Імовірно, він супроводжував американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton (WLC753), який учора покинув Одесу.

Наразі у складі ЧФ три таких корвети. Ще один готується до швартових випробувань, два добудовують.

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Автор: Яна Ставська