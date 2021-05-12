Береговий прикордонний пост в Одеській області за допомогою радіолокатора виявив російський військовий корабель неподалік від українського узбережжя.
Про це пише Думская.
Читайте такожСША цього місяця передадуть Україні патрульні катери класу IslandРосіяни перебували у 19 милях на схід від Чорноморська. Об’єкт виявився патрульним кораблем чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 – ракетний корвет «Павло Державін».
Після виявлення корвет почав рухатися семивузловим ходом у східному напрямку. Імовірно, він супроводжував американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton (WLC753), який учора покинув Одесу.
Наразі у складі ЧФ три таких корвети. Ще один готується до швартових випробувань, два добудовують.
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