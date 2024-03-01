Апарат зможе діяти разом з пілотованими винищувачами, полегшуючи їм виконання завдань.

28 лютого побудований компанією General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) дрон XQ-67A вперше піднявся в небо. Про це повідомляє The War Zone.

Випробування проходили на полігоні General Atomics в Каліфорнії. Перед цим дрон виконав пробіжки по злітно-посадковій смузі.

Нова платформа є частиною секретної програми Off-Board Sensing Station (OBSS) Дослідницької лабораторії Повітряних сил США (AFRL). Вона націлена на розробку БПЛА з набором передових датчиків, здатного діяти попереду пілотованих винищувачів та передавати їм дані про місцезнаходження противника.

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General Atomics отримала контракт на OBSS у жовтні 2021 року разом із компанію Kratos. Згодом саме General Atomics обрали для переходу до наступного етапу, який включав створення та льотні випробування апарату.

Детальні характеристики XQ-67A тримають у секреті. Як можна бачити на фотографіях, він отримав висувне триколісне шасі та широко розставлене V-подібне хвостове оперення. Дрон оснастили повітрозабірником, який знаходиться у верхній частині фюзеляжу.

Загалом, новий БПЛА схожий зовні на знаменитий ударний дрон MQ-20 Avenger від General Atomics та безпілотний літак-заправник MQ-25 Stingray від Boeing.

Несподівана українська новинка

Нагадаємо, на початку лютого увагу широкої публіки привернули до себе уламки українського ударного дрона невідомого типу. Перш за все росіян (саме вони першими виклали фотографії) здивувала "нетипова якість" виробу.

Відомо, що він виконаний за аеродинамічною схемою "літаюче крило" та має турбореактивний двигун JetCat P400-PRO.

Згодом західний OSINT-дослідник, відомий як H I Sutton, продемонстрував, як може бути влаштований новий БПЛА.

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