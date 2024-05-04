Французький депутат розповів, які бомби адаптують до літаків F-16, що мають надати нашій державі.

Поставлені Україні винищувачі F-16 зможуть використовувати новітні французькі високоточні авіаційні бомби AASM Hammer.

Про це заявив депутат французького парламенту, голова комісії з питань оборони та збройних сил Томас Гасіллуд. "‎Проводиться значна робота з адаптації бомб AASM Hammer до літаків F-16, які будуть доставлені в Україну"‎, - сказав він в ефірі каналу LCI.

Чутки щодо ймовірної інтеграції бомб AASM до українських F-16 ходять вже давно: нове повідомлення можна вважати остаточним підтвердженням раніше заявлених даних.

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Бомба AASM Hammer - що про неї треба знати

AASM являє собою комплект модернізації для звичайних некерованих авіабомб, які вільно падають. Дальність Hammer складає приблизно 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних авіаційних бомб.

Зауважимо, що Україна вже використовує AASM на фронті. Їх носіями виступають, зокрема, радянські винищувачі Су-27. Штатними носіями цих боєприпасів є французькі літаки Mirage 2000D та Dassault Rafale.

Що треба знати про винищувач F-16 - новини

F-16 є одномоторним легким багатоцільовим винищувачем, розробленим компанією General Dynamics для Повітряних сил США.

Літак F-16 є найбільш масовим винищувачем четвертого покоління: станом на 2018 рік побудували понад 4 600 таких машин. І хоча це досить старий літак, покращені версії винищувача мають попит на світовому ринку і зараз.

Нагадаємо, у цьому році Україна має отримати перші F-16. Також очікується прибуття українських пілотів, які навчились керувати цим літаком.

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