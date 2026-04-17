Армії РФ передали нову партію найпотужніших російських винищувачів покоління 4+ (фото)

Су-35С здатний використовувати далекобійну ракету класу "повітря–повітря" Р-37М.

Російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК) виготовила й передала Повітряно-космічним силам РФ чергову партію багатофункціональних винищувачів Су-35С. Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

Кількість літаків у складі нової партії не розкривається. Оприлюднені фотографії та відео дозволяють припустити, що російська армія могла отримати щонайменше два нових Су-35С.

За словами росіян, Су-35С використовуються для перехоплення повітряних цілей на дальніх підступах, прикриття ударних груп і наземних об'єктів, знищення БпЛА, а також завдання ударів по наземних і надводних цілях. Окрім цього літак використовують для ведення розвідки.

Винищувач Су-35С. Довідка УНІАН

Су-35С вважається найпотужнішим російським винищувачем четвертого покоління.

Він має доволі широкий арсенал озброєння. Зокрема, літак здатен застосовувати далекобійну ракету класу "повітря–повітря" Р-37М, дальність якої деякі фахівці оцінюють приблизно у 200 км (російська сторона заявляє про 300 км).

Ще однією перевагою літака є радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою "Н035 Ірбіс". Вона характеризується значною дальністю виявлення цілей, хоча російська пропаганда, ймовірно, перебільшує її можливості, говорячи про дистанцію у 400 км.

Загальну кількість побудованих Су-35С оцінюють у понад 150 одиниць. Близько десяти машин цього типу було втрачено під час російсько-української війни.

Російська бойова авіація – інші новини

У лютому стало відомо, що російська армія отримала нову партію винищувачів ‎п’ятого покоління‎ Су-57. Самі росіяни тоді повідомляли про "велику кількість" літаків, однак представлені фото дозволяли з упевненістю казати лише про кілька нових машин.

Варто зазначити, що ОАК завершила минулий рік без офіційних постачань нових винищувачів Су-57 до Повітряно-космічних сил РФ, що вчергове актуалізувало питання про майбутнє статусного проєкту Кремля.

Ймовірно, сьогодні можна казати про перші експортні постачання – раніше Су-57 помітили в небі над Алжиром. Вочевидь, Росія намагатиметься "проштовхнути" винищувач й на інші ринки.

