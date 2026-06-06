Путін назвав 'найкращий винищувач у світі': що з ним не так

Багато хто з фахівців сумнівається у тому, що Су-57 належить до п’ятого покоління.

Російський диктатор Володимир Путін назвав винищувач Су-57 "найкращим у світі" - це сталося під час зустрічі з керівниками інформаційних агентств, повідомляє "Ростех".

"Щодо Су-57, ми колись пропонували нашим друзям з Індії разом розробляти цю машину - машину п’ятого покоління, яку, думаю, сьогодні можна вважати найкращою у світі", - зазначив президент РФ.

Він вважає, що промисловість РФ готова співпрацювати з Індією у відповідному напрямку, постачати літак і розвивати його можливості.

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"Тут немає жодних обмежень", - додав Путін.

Су-57 - довідка

Су-57 - російський винищувач "п’ятого покоління", розроблений ОКБ імені Сухого в межах програми ПАК ФА. Літак створювався як заміна важкого винищувача Су-27 у складі Повітряно-космічних сил Росії.

Перший політ прототипу під індексом Т-50 відбувся 29 січня 2010 року. На озброєння Су-57 надійшов у 2020 році, однак станом на 2026 рік російська промисловість змогла випустити лише кілька десятків серійних машин цього типу.

Для порівняння, американська корпорація Lockheed Martin вже побудувала понад 1300 винищувачів п’ятого покоління F-35, тоді як китайський Chengdu J-20 налічує кілька сотень екземплярів.

Су-57 критикують не лише за обмежені обсяги виробництва. Існують і технічні зауваження: серед ключових недоліків західні експерти називають невідповідність вимогам малопомітності. Іншими словами, на відміну від F-22 і F-35, російський літак не є повноцінним стелсом.

Су-57 - інші новини

Нещодавно у мережі оприлюднили знімок дослідного зразка двомісної версії винищувача Су-57, який назвали Су-57Д. За даними російських ЗМІ, двомісна версія літака нібито призначена для керування безпілотниками С-70 "Мисливець" ("Охотник"). Останній є великим малопомітним БпЛА з розмахом крила близько 20 метрів.

Нагадаємо також, що нещодавно у мережі оприлюднили кадри польоту російського Су-57 з новим підвісним контейнером. Він робить літак набагато небезпечнішим, адже перетворює його на повноцінний багатофункціональний винищувач.

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